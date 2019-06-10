Волочкова целовалась с известным артистом на глазах у кричащей толпы
Знаменитость опубликовала в Instagram короткую видеозапись. В кадре Анастасия Волочкова в компании заслуженного артиста России Николая Челнокова решила поздороваться со зрителями после концерта.
Судя по всему, выступление Волочковой и ее партнера пришлось народу по душе. Толпа одобрительно кричала и свистела, приветствуя вышедших к ней артистов.
После неожиданно для всех Анастасия Волочкова и Николай Челноков поцеловались в губы. Артисты явно чувствовали себя комфортно в обществе друг друга.
"Эта любовь и поддержка искренних людей бесценна!🙏🏻 Дорогие, спасибо всем, кто вчера на площади в Анапе переживал за мои номера, исполненные на огромной высоте и на сцене.🙏🏻 Тем, кто поддерживал у кафе, пока я разогревалась и волновалась, всем, кто встречал меня после полетов.👍🏼 Моя жизнь и творчество-только для вас! Спасибо за любовь! 🙏🏻 "орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала танцовщица под видео.
Звезды приняли участие в праздничной программе в Анапе, которую организовали в честь открытия нового курортного сезона. Отметим, что танцовщица показала уникальный воздушный номер из своего нового спектакля "Балерина и клоун". В подвешенной на 30-метровой высоте клетке Анастасия Волочкова исполнив не только свой знаменитый шпагат, но и другие, не менее сложные акробатические элементы.
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