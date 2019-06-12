Вести о прибавлении в семье ошарашили Урганта

Шоумен узнал о том, что вскоре его семья станет больше. Иван Ургант был удивлен новостями.

На Первом канале вышел новый выпуск шоу "Вечерний Ургант". В эфире как всегда обсудили самые резонансные события в России и за рубежом.

В этот раз шоумен Иван Ургант был вынужден комментировать ситуацию в собственной семье. Телеведущий с юмором выпутался из ситуации.

"Читаю: "Ургант ждет ребенка". Стал перебирать всех своих. Жена? Я бы знал. Девчонки? Маленькие еще. Бабушка?… Разные случаи бывают", — рассказал Иван Ургант.

По словам ведущего, он позвонил отцу – Андрею Урганту. "У меня что, будет брат или сестра?" – спросил он родителя.

Родственнику шоумена пришлось оправдываться. "Нет, у тебя будет новая мама", – отметил Андрей Ургант.

Напомним, что путаница в лентах новостей произошла после того, как 33-летняя Елена Романова, которая не так давно вступила в брак с Ургантом-старшим, опубликовала в соцсетях снимок, на котором заметно, что она находится в положении.

Андрею Урганту пришлось оправдываться. Оказывается, Романова ждет ребенка от другого мужчины. "Меня не с чем поздравлять, мы давно расстались", – пояснил отец Ивана Урганта.