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Шоу-бизнес

Иван Ургант публично подшутил над Сергеем Лазаревым

Иван Ургант. Фото: www.globallookpress.com
Ироничный ведущий во время своего вечернего шоу лихо поднял на смех финалиста "Евровидения-2019". Иван Ургант снова удивил телезрителей острым языком. 
прочитано 1367 раз

Недавно страна отпраздновала День пограничника. Во время "Вечернего Урганта" его ведущий начал рассуждать, кто из российских звезд мог бы стать олицетворением чудесного профессионального праздника.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

После недолгих раздумий Иван Ургант выдвинул кандидатуру Сергея Лазарева. Якобы тот специально занял третье место на конкурсе "Евровидение-2019", чтобы ни один враг в следующем году не смог пересечь российскую границу.

Ведущий настолько проникся темой проигрыша Лазарева, что подготовил фотоколлаж. На нем артист изображен в форме пограничника рядом с немецкой овчаркой.

"Молодец! А собаку зовут Филя", – иронично отметил Иван Ургант.

Кадр из программы «Вечерний Ургант»

Напомним, что в этом году "Евровидение" проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Победителем конкурса стал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс, серебро завоевал итальянец Мамуд. Сергей Лазарев, представлявший Россию, занял третье место. 

Автор: Екатерина Плискина29 мая 2019, 12:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Хилькевич и Ургант просят о спасении

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Лазарев был бы хорошим погранцом, а вот Филя больше на пуделя смахивает, а таких собак на охрану границы,да и даже двора не используют
Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность тому, кто показал мне этот прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/94WEVB Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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