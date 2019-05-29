Иван Ургант публично подшутил над Сергеем Лазаревым
Недавно страна отпраздновала День пограничника. Во время "Вечернего Урганта" его ведущий начал рассуждать, кто из российских звезд мог бы стать олицетворением чудесного профессионального праздника.
После недолгих раздумий Иван Ургант выдвинул кандидатуру Сергея Лазарева. Якобы тот специально занял третье место на конкурсе "Евровидение-2019", чтобы ни один враг в следующем году не смог пересечь российскую границу.
Ведущий настолько проникся темой проигрыша Лазарева, что подготовил фотоколлаж. На нем артист изображен в форме пограничника рядом с немецкой овчаркой.
"Молодец! А собаку зовут Филя", – иронично отметил Иван Ургант.
Напомним, что в этом году "Евровидение" проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Победителем конкурса стал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс, серебро завоевал итальянец Мамуд. Сергей Лазарев, представлявший Россию, занял третье место.
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