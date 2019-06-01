"Ни колола, ни резала": Асмус открыла все свои секреты

Артистка поделилась с поклонниками порцией откровений. Кристина Асмус рассказала о вещах, которые ее раздражают.

В личном Instagram актриса опубликовала собственное фото. Ниже звезда написала, что это юбилейный подобный пост в ее аккаунте.

"Вы думаете я забыла про факты? Ну уж нет! Ловите свежачок! Это десятый юбилейный пост! С ума сойти, уже 100 секретов о себе рассказала (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Кристина Асмус.

Ниже артистка призналась, что не может позволить себе выкинуть мусор из окна автомобиля, и даже маленькая жвачка не является исключением. Асмус сообщила, что употребляет в пищу морепродукты, однако звезда не понимает тех, кто в ресторане выбирает еще живую рыбку и просит ее приготовить.

"Иногда меня прикалывает пройти какой-нибудь (даже бесполезный) интернет-тест. Я не люблю открывать крышки всяких косметических средств, на которые надо сначала надавить, а уже потом прокрутить и открыть. Эту бесячую процедуру иной раз можно ток с 10 раза одолеть", – продолжила Кристина Асмус.

Также артистка уверила, что ни разу не "экспериментировала" с лицом. "Ни колола, ни резала, ни надувала", – сообщила знаменитость, добавив, что только пару раз наращивала ресницы и проходила процедуру отбеливания зубов.

"Если на каком-нибудь ресепшн лежат халявные леденцы 😝 и я захочу взять один, то я всегда сначала ищу красный (малина, клубника, вишня)", – рассказала Кристина Асмус.

Также выяснилось, что актриса ненавидит, когда на загоревшем теле остаются следы от купальника. После Кристина Асмус сообщила, что считает дикостью, когда на фотосессию надевают военную форму времен Великой Отечественной войны, а после выкладывают получившиеся снимки в День Победы.