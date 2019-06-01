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Потерявшая трусы Кудрявцева грубо выругалась

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com.
Телезвезда вне себя от злости. У Леры Кудрявцевой, судя по всему, выдался неудачный день.
прочитано 237 раз

В личном Instagram знаменитость поделались переживаниями. Лера Кудрявцева призналась, что осталась без части своих покупок.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Отдыхающая во Флориде теледива отправилась по магазинам. Звезда приобрела купальник и сланцы от известного бренда. Приехав домой, Лера обнаружила, что сотрудники бутика оставили ее без трусов, точнее их просто не доложили в пакет. Вместо плавок она нашла дополнительный верх.

После выяснилось, что со шлепанцами тоже случилась неприятность. Один она потеряла по дороге из магазина.

Лера Кудрявцева своих эмоций не скрывала. Описывая свои злоключения, она смачно выругалась.

"Нормально я вчера съездила за покупками *****. Купила сланцы и один потеряла по дороге, купила купальник ( в итоге положили два верха без трусов ) офигенный шопинг! Умею, практикую!" -  негодовала Лера Кудрявцева.

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Звездные друзья поспешили поддержать телеведущую. Певица Лолита Милявская отреагировала в комментариях несколькими смеющимися смайликами. Актриса Эвелина Бледанс иронично пошутила. "А мы тут у тебя в "Звезды сошлись" отжигаем, пока ты тапками "Chanel" кидаешься", – написала артистка. Певица Ирина Салтыкова тоже не осталась в стороне, судя по всему, вокалистка не ждала от Леры Кудрявцевой таких выражений. "Рассмешила. Что с тобой Лерок?" – удивилась исполнительница.

Автор: Руслана Алексеева1 июня 2019, 12:19

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