"Просто зверь": молодой муж о попавшей в международный скандал Лере Кудрявцевой
Австрийская пресса обвинила российскую телеведущую Леру Кудрявцеву в подкупе вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который подал в отставку после обвинений в коррупции. Дальше – больше. Стало известно, что распускается кабинет министров страны.
Лера узнала о разразившемся скандале из прессы и пришла в бешенство. "Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается я виновата в отставке вице-канцлера Австрии. Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается нет . Одна из газет#Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде 😡(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась Кудрявцева.
Однако вскоре эмоции улеглись, и телеведущая решила отнестись к ситуации с юмором. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала передовицу одного из австрийских изданий и написала: "Беру дорого. Обращайтесь". Публикацию прокомментировал молодой супруг Леры Кудрявцевой Игорь Макаров. "Просто зверь", – коротко охарактеризовал жену хоккеист.
Певица Анна Семенович, дизайнер Игорь Гуляев, телеведущая Маша Малиновская, актриса Наталья Рудова посмеялись вместе с Лерой Кудрявцевой. "Вот это уровень международной карьеры! Из-за тебя люди с постов летят", – высказался "золотой голос России" Николай Басков. "Ты смотри, какая влиятельная!" – восхитилась певица Валерия. А ее коллега Митя Фомин отметил: "Я бы даже озадачился перевести всю эту пургу..."
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