Затравленного Малахова неожиданно настигла смерть

Телеведущий высказался на своей странице в Instagram о смерти известного композитора Евгения Крылатова. Андрей Малахов вспомнил последнюю встречу с мастером.

Известие о смерти талантливого композитора настигла страну, и в том числе Андрея Малахова, неожиданно. Ведь еще в феврале этого года шоумен побывал в гостях у Крылатова. Тогда85-летний маэстро был бодр: специально для гостей, сидя за белым роялем, наигрывал самые популярные из своих мелодий.

"Наша последняя встреча с великим композитором и настоящим патриотом: Евгением Крылатовым. Сегодня утром его не стало... Это фото сделано 23 февраля поздно вечером – в день 85-летия – я заехал к нему домой, чтобы обнять Маэстро (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) и сказать, что все мое поколение выросло на песнях Крылатова", – отметил ведущий.

Андрей Малахов рассказал, что в их последнюю встречу композитор признался, что очень переживает, что нигде не сказали про его юбилей. "Это его по-детски ранило. Надеюсь, скажут хотя бы про то, что он был талантлив после его смерти. Пишу это, а в голове звучит: Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко... P.S. Это урок нам – все нужно делать в свое время...", – заключил шоумен.

Пользователи соцсети выразили свои соболезнования в связи с кончиной маэстро. Некоторые посетовали на то, что о Евгении Крылатове, действительно, мало говорили по телевидению.

Ранее фолловеры затравили Андрея Малахова за его пост в Twitter о родах жены принца Гарри Меган Маркл. Многие россияне посчитали, что негоже было делать такую публикацию в день, когда вся страна скорбела по жертвам авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. При этом известно, что Андрей Малахов утром 6 мая дал пост о трагедии рейса Москва – Мурманск.