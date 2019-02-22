Циничный Малахов внезапно раскрыл свои чувства

Андрей Малахов в своей программе чествовал именитого композитора Евгения Крылатова. 23 февраля маэстро должно исполниться 85 лет. Во время приватной беседы с музыкантом телеведущий размяк.

В студии программы "Прямой эфир" поздравляли Евгения Крылатова. Музыкант написал музыку более чем к 120 фильмам.

"Колыбельная медведицы" из мультфильма "Умка", "Лесной олень" из фильма "Ох уж эта Настя!", "Крылатые качели" из картины "Приключения Электроника", "Кабы не было зимы" из мультфильма "Зима в Простоквашино", "Прекрасное далеко" из ленты "Гостья из будущего" – эти и многие другие композиции навсегда вписали Крылатова в историю отечественного кинематографа.

Вместе со съемочной группой Малахов побывал дома у Крылатова. Специально для гостей маэстро, сидя за белым роялем, наигрывал самые популярные из своих мелодий.

"Одна из лучших моих тем, это тема из фильма "Русалочка", - рассказал телеведущему композитор. Евгений Павлович написал музыку для картины Владимира Бычкова. Лента запомнилась зрителю пронзительной и трагичной историей, которая немного отличалась от оригинала.

"Вы сейчас сказали "Русалочка", и я вспомнил, что я летом, когда-то его показывали этот фильм я очень плакал, когда вот…" – осекся Андрей и, как показалось, спрятал глаза от камеры.

Примечательно, что признание Малахова немного диссонировало с его публичным образом уверенного в себе циничного телевизионщика. Сложно поверить, что человек, который подарил российскому эфиру огромное количество сомнительных в моральном плане программ и грязных сенсаций может размякнуть из-за советского фильма.

После душевных посиделок в доме у композитора Малахов и Крылатов переместились на съемочную площадку. В студии "Прямого эфира" Евгения Павловича поздравили многие известные деятели культуры и искусства: композитор Максим Дунаевский, актриса Наталья Гвоздикова, певицы Юлия Михальчик и Юлия Савичева, народная артистка Лариса Голубкина, актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский, режиссер Алла Сурикова и поэт Юрий Энтин.

В конце программы под аплодисменты зала вынесли торт в форме белого рояля. Крылатов предложил угостить лакомством всех присутствующих.