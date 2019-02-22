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Циничный Малахов внезапно раскрыл свои чувства

Андрей Малахов. Фото: 1tv.ru
Андрей Малахов в своей программе чествовал именитого композитора Евгения Крылатова. 23 февраля маэстро должно исполниться 85 лет. Во время приватной беседы с музыкантом телеведущий размяк.
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В студии программы "Прямой эфир" поздравляли Евгения Крылатова. Музыкант написал музыку более чем к 120 фильмам.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Колыбельная медведицы" из мультфильма "Умка", "Лесной олень" из фильма "Ох уж эта Настя!", "Крылатые качели" из картины "Приключения Электроника", "Кабы не было зимы" из мультфильма "Зима в Простоквашино", "Прекрасное далеко" из ленты "Гостья из будущего" – эти и многие другие композиции навсегда вписали Крылатова в историю отечественного кинематографа.

Вместе со съемочной группой Малахов побывал дома у Крылатова. Специально для гостей маэстро, сидя за белым роялем, наигрывал самые популярные из своих мелодий.

"Одна из лучших моих тем, это тема из фильма "Русалочка", - рассказал телеведущему композитор. Евгений Павлович написал музыку для картины Владимира Бычкова. Лента запомнилась зрителю пронзительной и трагичной историей, которая немного отличалась от оригинала.

"Вы сейчас сказали "Русалочка", и я вспомнил, что я летом, когда-то его показывали этот фильм я очень плакал, когда вот…" – осекся Андрей и, как показалось, спрятал глаза от камеры.

Примечательно, что признание Малахова немного диссонировало с его публичным образом уверенного в себе циничного телевизионщика. Сложно поверить, что человек, который подарил российскому эфиру огромное количество сомнительных в моральном плане программ и грязных сенсаций может размякнуть из-за советского фильма.

После душевных посиделок в доме у композитора Малахов и Крылатов переместились на съемочную площадку. В студии "Прямого эфира" Евгения Павловича поздравили многие известные деятели культуры и искусства: композитор Максим Дунаевский, актриса Наталья Гвоздикова, певицы Юлия Михальчик и Юлия Савичева, народная артистка Лариса Голубкина, актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский, режиссер Алла Сурикова и поэт Юрий Энтин.

В конце программы под аплодисменты зала вынесли торт в форме белого рояля. Крылатов предложил угостить лакомством всех присутствующих. 

Автор: Руслана Алексеева22 февраля 2019, 16:07
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