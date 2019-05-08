Просто жуть: сестричку Началовой похоронили заживо
Дело в том, что накануне появилась информация о смерти однофамилицы Анны – журналиста из "Собеседника" Ирины Исаевой. Но люди, как это водится, оказались невнимательными и почему-то решили, что не стало именно Ани. В социальных сетях даже стали появляться траурные картинки и слова скорби с отсылкой на страницу Анны Исаевой.
И она даже была вынуждена посредством соцсетей обратиться ко всем, кто тревожится о ее здравии. Сделала она это в свойственной ей юмористческой манере. "Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика №8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом. – Это извозчик отделался легким испугом, а не я, ворчливо заметил О. Бендер. – Идиоты. Пишут, пишут – и сами не знают, что пишут". (Ильф и Петров, "12 стульев". ), – начала пост с меткой цитаты Анна. - Если же говорить серьезно, то меня зовут АННА. И Я НЕ ЖУРНАЛИСТ. Люди, читайте хоть что – нибудь, кроме ЗАГОЛОВКОВ! Такие заголовки даются специально, чтобы привлечь читателя, особенно НЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО. посему поясняю – я пока с вами! А бильд-редактора Ирину Исаеву я почему-то не знала. Хотя знакома со многими бильдами. Светлая ей память".
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"Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика №8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом. - Это извозчик отделался легким испугом, а не я, ворчливо заметил О. Бендер. - Идиоты. Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут". (Ильф и Петров, "12 стульев". ) Если же говорить серьезно, то меня зовут АННА. И Я НЕ ЖУРНАЛИСТ. Люди, читайте хоть что - нибудь, кроме ЗАГОЛОВКОВ! Такие заголовки даются специально, чтобы привлечь читателя, особенно НЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО. посему поясняю- я пока с вами! А бильд -редактора Ирину Исаеву я почему -то не знала. Хотя знакома со многими бильдами. Светлая ей память. #будемжить #заголовки #юлякрасивая #наэтомфото #юлияначалова #аннаисаева #исаевапиарначаловой #исаева
Но друзья и близкие Анны Исаевой не на шутку перепугались. Зато после этого поста выдохнули с облегчением. Ведь считается, что если человека хоронят заживо, значит, он будет долго жить на земле.
Напомним, журналиста Ирины Исаевой не стало утром 6 мая. Она собиралась на работу, как вдруг почувствовала себя плохо. Оказалось, оторвался тромб – смерть была мгновенной.
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