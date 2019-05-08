Самбурская уволилась из театра с грандиозным скандалом

Настасья Самбурская устроила грандиозный скандал. Актриса обещала зрителям оставаться в театре до конца сезона – однако внезапно покинула сцену, обвинив режиссера в "свинстве".

Настасья Самбурская не сдержала своих эмоций. Неожиданно актриса выяснила, что в спектаклях театра вместо нее решили задействовать другую артистку. Настасья обратилась к режиссеру за разъяснениями. Она написала, что готова помочь вести другую актрису – но не готова просто отдавать свои спектакли. Тем более, что зритель приобрел билеты, чтобы увидеть именно ее на сцене, а некоторые даже приезжают в Москву из других городов.

Ответа от Антона Яковлева Настасья Самбурская не получила - и тут дала волю гневу. Поведение постановщика, который не предупредил ее о замене, актриса назвала "свинством". "Пришел приглашенный режиссер и начал вести себя как боженька. Простите дорогие мои зрители, но попробуйте меня понять", – обратилась к поклонникам Настасья.

Актриса заявила, что такое неуважительное отношение со стороны режиссера не оставляет ей выбора – в театр на Малой Бронной она больше ни ногой. Своему зрителю Настасья Самбурская предложила сдать билеты – ни одного спектакля с ее участием на сцене этого театра больше не будет.

Подписчики актрисы отреагировали по-разному. Некоторые выразили сожаление, прибывшие из других городов на спектакли с участием Настасьи негодовали. Другие же предположили, что в этой ситуации есть вина и самой артистки. Они напомнили Самбурской, что характер у нее весьма непростой - то из эфира Первого канала вырежут, то из театра гонят.

Ранее Настасья Самбурская объявила о своем намерении оставить сцену. Однако обещала поклонникам, что отыграет все постановки до конца сезона. 32-летняя актриса решила стать певицей. В апреле актриса приняла участие в конкурсе "Шансон года". Певицу отметили наградой в номинации "Открытие года", однако ее выступление Первый канал не показал в эфире, напоминает StarHit.