Самбурская попрощалась с профессией
Настасья Самбурская решила покинуть храм Мельпомены. Актриса сообщила поклонникам, что останется в Театре на Малой Бронной только до конца сезона. По словам 32-летней знаменитости, она служила там с 2008 года, но реализовать творческий потенциал не удалось.
Однако Настасья призвала поклонников не унывать: они по-прежнему смогут видеть артистку на сцене, но в другом амплуа. Самбурская призналась, что хочет сделать карьеру певицы, пишет "Экспресс газета".
Отметим, что звезда переживает трудный период. Недавно она проиграла суд экс-любовнице актера Александра Головина. Светлана Белогурова доказала, что Настасья Самбурская опорочила ее честь и достоинство.
А до этого артистка рассталась с избранником, признавшись, что это было ее решение. К слову, своих возлюбленных она всегда тщательно скрывает.
Два года назад Настасья Самбурская рассказала, что вышла замуж за коллегу Кирилла Дыцевича. Через месяц супруги расстались. Артистка не стала
комментировать ситуацию, зато опубликовала пост о домашнем насилии.
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