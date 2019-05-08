Викторию Дайнеко выдают замуж

Известной певице предрекли скорое замужество. По словам экстрасенса и таролога Марианны Абравитовой, Виктория Дайнеко пойдет под венец в течение года.

Викторию Дайнеко вновь выдают замуж без ее ведома. Если обычно это делают поклонники, гадая, когда же артистка наденет на безымянный пальчик обручальное кольцо, то сейчас свадьбу ей предсказала эксперт по прогнозам на будущее.

"Замуж Виктория обязательно выйдет, но не в самое ближайшее время, хотя будущий супруг уже на горизонте. В течение года она выйдет замуж, рождение ребенка также не за горами", – цитирует экстрасенса WomanHit.ru. "К слову, вижу, что ей поступали предложения руки и сердца, но Виктория максимально требовательна в отношении потенциальной второй половинки", – добавила Марианна Абравитова.

Вместе с тем, таролог уточнила, что избранником Виктории Дайнеко будет отнюдь не певец Алексей Воробьев, роман с которым ей приписывали фанаты, а другой человек. По словам экстрасенса, у исполнительницы и артиста – дружеские отношения, но не более. "Но любви между ними нет, и намерение создать семью не возникнет", – уверена таролог.

Абравитова отметила, что роман Виктории Дайнеко и Алексея Воробьева – это не более, чем светские сплетни, которые молодые люди сами и подогревают. Что касается певца, то, по словам таролога, его ждет крепкий брак и много детей.

Виктория Дайнеко уже отреагировала на предсказание экстрасенса на своей странице в Instagram. Артистка удивилась, что так скоро станет чьей-то женой.