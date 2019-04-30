"Мужика ей надо": Дайнеко затравили за фото голышом
Певица Виктория Дайнеко, видимо, заскучала в Нью-Йорке. Артистка сфотографировалась обнаженной у панорамного окна своего номера в отеле. Виктория стоит спиной к зрителю, вглядываясь в нью-йоркские небоскребы.
"Обнимая будущее", – подписала снимок артистка.
Поклонники Виктории Дайнеко задались вопросом – с чего бы певице сниматься голышом? По мнению большинства, к таким приемам прибегают одинокие дамы, пытаясь привлечь внимание подходящего кавалера, пишет Пятый канал.
"Видимо нужно внимание, мужика хорошего надо тогда и голую спину выставлять не надо будет", – решили комментаторы (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Однако другие напомнили, что у Виктории Дайнеко есть возлюбленный – Алексей Воробьев. "Воробьев не убьет?", – обеспокоились пользователи. "Обычно такие фото выставляют женщины, которые забыты. А тебе это зачем?", – спрашивают поклонники Викторию.
На днях Виктория Дайнеко поделилась фотографией, сделанной на Уолл-стрит. Певицу запечатлели в тот момент, когда она сидела на корточках возле знаменитой скульптуры быка, что у здания биржи, и потирала его тестикулы. Считается, что это приносит богатство. Виктория призналась, что во время фотосессии ей было очень стыдно.
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