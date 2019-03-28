"Cлишком аппетитная": полуголая Дайнеко возбудила народ
"Доброе утро. Кто как просыпается?" – спросила артистка у подписчиков. В ролике Виктория Дайнеко в коротком спортивном топе и коротких шортиках демонстрирует ходьбу на беговой дорожке.
Фоном играет музыка, под которую звезда подпевает. Пользователи соцсети осыпали знаменитость комплиментами и принялись возбужденно хвались ее фигуру. "Какая вы вкусная) обожаю ваши ноги и попу, они такие сочные)", "Красотка", "Cлишком аппетитная", "Фигурка супер", "Вика, ты просто прелесть", "Секси спортсменка. Какой пресс…", – высказались фолловеры.
Ранее 31-летняя певица решилась показать, как выглядит без макияжа. Фото Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице в Instagram. Россияне пришли в восторг от того, как свежо выглядит певица.
Оценила фото певицы без косметики и актриса Екатерина Вуличенко. "Очень красиво, между прочим!" – поддержала Викторию Дайнеко звезда кино, оставив комментарий под ее фото.
Отметим, что Виктория Дайнеко часто балует поклонников новыми фото и видео из частной жизни. Однако подробностями на любовном фронте певица не делится. Крайне редко она рассказывает и о своей дочери.
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