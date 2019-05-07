"Гнать к чертовой матери!" – Солнцев вышвырнул Бузову и Бородину из "Дома-2"

Шоумен резко высказался в адрес ведущих телепроекта. Рустам Солнцев уверен, что именно Ольга Бузова и Ксения Бородина привели шоу "Дом-2" к провалу.

Экс-участник телестройки отметил, что в эти дни "Дому-2" исполняется 15 лет. Он поздравил всех причастных к телепроекту людей: аппаратную, ведущих, участников проекта, а также всю администрацию "с этой замечательной датой".

"И еще я вас поздравляю с провалом, полным провалом. От проекта ничего не осталось, ничего успешного, что было. Нужно было, конечно, постараться", – отметил Рустам Солнцев. В доказательство он показал на своем смартфоне среднюю долю шоу "Дом-2" (количество зрителей определенной программы или временного отрезка телевещания, выраженное в процентах от общего числа людей, в данный момент смотрящих телевизор – Прим. ред.). Она составила 6%. А средняя доля внутреннего проекта "Дома-2" "Бородина против Бузовой" – 2,8%.

"Это даже не доля, а арифметическая погрешность", – заявил шоумен. При этом Солнцев добавил, что пять лет назад, когда он уходил с шоу "Дом-2", "оставляя блестящий, переливающийся, крутой проект, о котором все говорили", средняя доля проекта составляла 20%.

"Я не говорю, что вы у…ли проект, что вы никуда не годитесь, что вы непрофессионалы, а любители. Что телепроект – это просто теперь брехня Бузовой. Я не хочу этого ничего говорить... Ничего ваши слова не стоят, и действия ваши ничего не стоят", – с досадой заявил шоумен. В заключение он заявил, что знает, как спасти шоу "Дом-2".

"Я знаю, как сделать так, чтобы все вернулось на очень успешные рельсы. Есть Степан Меньщиков, Алена Водонаева и я пока есть у вас. Можете позвать. Вот тех всех, с брехливыми и надутыми "инстаграмами" гнать к чертовой матери! Пусть идут и нравоучают из своего Instagram", – вышвырнул словом из шоу "Дом-2" Бородину и Бузову Рустам Солнцев. "Ребят, вам надо отдохнуть", - посоветовал экс-участник телестройки ведущим.