"Давайте уж будем честными": Калашникова смело высказалась о дочери Алсу
Знаменитость заступилась за девочку. Она не видит ничего плохого в том, что Ольга Бузова и Наташа Королева убеждали поклонников голосовать за Микеллу, участвующую в проекте Первого канала "Голос. Дети". Эта агитация не нарушает правил конкурса. Анна Калашникова призвала обывателей к объективности.
"Не всегда побеждают те, кто поет как в консерваториях, обладая диапазоном в 10 октав, давайте уж будем честными. Посмотрите на то же "Евровидение", в котором голос вообще никакой роли не играет, как уже и песня", – смело заметила Анна.
По словам модели, дочь Алсу не заслужила всей той волны негатива, которая на нее обрушилась. Именно поэтому Калашникова прячет сына от публики. "Я стараюсь не показывать его в соцсетях. Потому что это огромная ответственность – быть ребенком публичного человека, и я отдаю себе в этом отчет", – рассуждает знаменитость.
Анна Калашникова уверена, что к отпрыскам знаменитостей у зрителей предвзятое отношение. Даже явный талант такого ребенка будет обесценен, любое его достижение априори считается купленным, а любая награда незаслуженной. С большим упоением, считает модель, обыватели будут обсуждать каждую неудачу.
"Любые конкурсы – субъективные вещи. И вообще не стоит расстраиваться из-за проигрыша. Многие звезды не всегда были первыми, не все быстро пришли и к успеху. Конкурс ничего не значит", – отметила Анна Калашникова в своей колонке портала Teleprogramma.pro.
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