"Мир настоящей боли и ужаса": Калашникова впервые заговорила после выкидыша

Модель Анна Калашникова потеряла ребенка на раннем сроке. Знаменитость решила впервые рассказать о своих чувствах после трагедии.



По словам телеведущей, она жалеет о том, что решила объявить о второй беременности на всю страну. Однако в тот момент ее заботили только мысли о большой семье. "Меня же на тот момент переполняла любовь и хотелось поделиться своим счастьем со всем миром. Сейчас, конечно, я понимаю, что это было крайне глупо с моей стороны и счастье любит тишину", – написала модель.

Когда Анна Калашникова узнала о том, что у нее случился выкидыш, то захотела спрятаться от посторонних людей, "закрыться дома и плакать". Знаменитость обратилась за помощью в медицинскую клинику, чтобы узнать причину. Однако там она столкнулась с врачами, которые были равнодушны к ее беде.

В больнице телеведущая встретила девушек, которые тоже потеряли детей. Об этом периоде ей тяжело вспоминать. "Теперь я увидела мир настоящей боли и ужаса. Мир, где мамы теряют малышей. Со мной в палате лежали девушки, которые буквально рыдали от боли. Не физической, нет. Моральной", – продолжила звезда.

Когда модель вышла из клиники, то решила полностью погрузиться в работу. Анна Калашникова рассказала, что управляет бизнесом и несет большую ответственность перед сотрудниками и клиентами. Справиться с депрессией ей также помогли родные и близкие друзья, сообщает Teleprogramma.pro.