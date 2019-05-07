Малахов заткнул рты устроившим травлю дочери Алсу россиянам

Знаменитый телеведущий упрекнул зрителей за нападки на Микеллу Абрамову. Андрей Малахов считает, что 11-летняя победительница шоу "Голос. Дети" не заслужила такого отношения к себе.

Шоумен встал на сторону знаменитой семьи и решил поддержать девочку. Он обвинил телезрителей в отсутствии толерантности из-за того, что те обрушились на дочь Алсу. По мнению Малахова, такого негатива не заслуживает ни один ребенок на свете.

"Неужели 11-летняя девочка (29 апреля Микелла Абрамова отметила день рождения) заслуживает потоков грязи лишь за то, что родилась в семье знаменитой певицы, а ее дедушка был вице-президентом "Лукойла"? Уважаемые взрослые, скажите, какой вообще ребенок это заслуживает?" – цитирует Андрея Малахова телеканал "360". Своим обращением шоумен заткнул рты тем, кто и дальше собрался травить дочь Алсу.

Телеведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования в финале шоу "Голос. Дети" в ходе расследования. Как писали "Дни.ру", поклонники Алсу устроили в соцсетях акцию поддержки ее дочери Микеллы.

Напомним, финал шоу "Голос. Дети" прошел 26 апреля. Дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова набрала 56,5% голосов зрителей. Она обошла Ержана Максима и Валерия Кузакова. Результат Микеллы вызвал широкий резонанс и народное возмущение, из-за чего Первый канал объявил о проведении проверки.