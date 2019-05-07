Малахов заткнул рты устроившим травлю дочери Алсу россиянам
Шоумен встал на сторону знаменитой семьи и решил поддержать девочку. Он обвинил телезрителей в отсутствии толерантности из-за того, что те обрушились на дочь Алсу. По мнению Малахова, такого негатива не заслуживает ни один ребенок на свете.
"Неужели 11-летняя девочка (29 апреля Микелла Абрамова отметила день рождения) заслуживает потоков грязи лишь за то, что родилась в семье знаменитой певицы, а ее дедушка был вице-президентом "Лукойла"? Уважаемые взрослые, скажите, какой вообще ребенок это заслуживает?" – цитирует Андрея Малахова телеканал "360". Своим обращением шоумен заткнул рты тем, кто и дальше собрался травить дочь Алсу.
Телеведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования в финале шоу "Голос. Дети" в ходе расследования. Как писали "Дни.ру", поклонники Алсу устроили в соцсетях акцию поддержки ее дочери Микеллы.
Напомним, финал шоу "Голос. Дети" прошел 26 апреля. Дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова набрала 56,5% голосов зрителей. Она обошла Ержана Максима и Валерия Кузакова. Результат Микеллы вызвал широкий резонанс и народное возмущение, из-за чего Первый канал объявил о проведении проверки.
Она поздравила актрису с опозданием
Пользователи Сети накинулись на певицу
Неожиданное признание популярного актера
Девочка сразилась с отцом
Популярные темы форума
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Задолбала Пугачева.
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Что с моим мужчиной ?
что такое шизофрения?
Колхозник командует Кремлём.
Я из Нальчика
Больные отношения
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
Беременна от женатого
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Кушаю на ночь
Много глупых парней
Алсу защитили от толпы?
Меня сглазила подруга
Женское домиирование
Пожелала смерти подруге
Мне 19 ему 40.
Хочу густые брови.
почему всё так сложно?
Зачем нужен секс
отношения
Отдай миллион!
У меня страх перед насекомыми.
Начинаю свое движение в творчестве
Мужа приворожили
что будет с интернетом,уйдёт под контроль государства?
Мой сын стал много пить
Стало страшно ездить.