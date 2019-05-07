Народ встал грудью на защиту затравленной дочки Алсу
Пока все с нетерпением ждут результатов проверки голосования в финале шоу "Голос. Дети", неравнодушные пользователи Сети решили действовать. В официальной группе певицы Алсу в соцсети "ВКонтакте" и на фанатской страничке в Instagram эти люди поддерживают Микеллу Абрамову.
Зрители запустили в соцсетях акцию: "Друзья, будьте добрее! Если вы хотите поддержать Микеллу, выкладывайте в социальных сетях фото с хештегами #ЯПротивТравли #МойГолосЗаМикеллу", – гласит призыв поклонников Алсу. По этим двум хештегам уже более 700 публикаций.
Отметим, что семья победительницы шестого сезона шоу "Голос. Дети" не комментирует громкий скандал. В соцсетях и на сайтах под каждой новостью о дочери Алсу – сотни возмущенных и даже оскорбительных комментариев. Многие считают, что Микелла Абрамова победила нечестно.
В свою очередь руководство Первого канала решило не комментировать промежуточные итоги проверки голосования в финале шоу "Голос. Дети". Никак не реагирует телеканал и на информацию, появившуюся по этому поводу в СМИ, передает телеканал "360".
Напомним, ранее Первый канал начал собственное расследование итогов финала шоу "Голос. Дети", поскольку результат дочери Алсу показался многим слишком высоким. Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов.
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