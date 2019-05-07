Народ ахнул от вида милующейся с любовником в кустах Цымбалюк-Романовской
Уже год бывшая жена престарелого Армена Джигарханяна счастлива с певцом Прохором Шаляпиным. Они вместе путешествуют, отдыхают, посещают премьеры – словом, ведут светский образ жизни. Люди считают их шикарной парой, часто подходят на улицах и желают добра, просят о совместном фото или автографе.
Сегодня жизнь киевской пианистки в Москве расписана по часам – репетиции концерта, судебные дела. Но Виталина находит время, чтобы выбраться на природу. Недавно ее с любовником заметили милующимися в кустах одного из столичных парков. В Коломенском Цымбалюк-Романовская и Шаляпин провели несколько часов. И, кажется, были счастливы.
"Берегите себя и цените каждое радостное мгновение жизни" – таким красивым постом киевская пианистка сопроводила публикацию фотографии. Народ ахнул, насколько органичная и красивая пара на этом снимке. Как тут не вспомнить Александра Пушкина и его строчки: "Я помню чудное мгновенье: / Передо мной явилась ты, / Как мимолетное виденье, / Как гений чистой красоты".
"Стильно и красиво", "Вы самая красивая пара Москвы", "Джигарханян теперь точно умрет от зависти", – пишут поклонники пианистки в комментариях. Они обожают Виталину и с нетерпением ждут ее концерта в Доме кино, который обещает стать одним из главных культурных событий года. Придут ли посмотреть на триумф Цымбалюк-Романовской ее заклятые "друзья" в лице Элины Мазур, Артура Согомоняна и Марка Рудинштейна, пока неизвестно.
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