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Фадеев отменил день рождения после трагедии

Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Максим Фадеев переживает невосполнимую утрату. Музыкант не стал отмечать день своего рождения – он признался, что не может "впустить в себя праздник" из-за страшной трагедии в Шереметьево.

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Максиму Фадееву 6 мая исполнился 51 год. Поклонники засыпали известного музыканта и продюсера поздравлениями. Фадеев подписчиков поблагодарил, но подчеркнул, что не может радоваться празднику.

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Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

"Сегодня у меня день рождения. Я вижу поздравления каждого и благодарен вам за теплые слова. Но сейчас я не могу впустить в себя праздничное настроение. Потому что все мысли об авиакатастрофе в Шереметьево", – написал продюсер в Instagram.

На снимке, опубликованном в микроблоге, музыкант запечатлен в черной одежде. В подписи к нему продюсер выразил соболезнования близким погибших. Смерть людей в сгоревшем самолете, по словам Максима Фадеева – страшная трагедия и невосполнимая утрата.

ЧП в московском аэропорту Шереметьево произошло 5 мая. Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом Москва – Мурманск совершил аварийную посадку, после чего загорелся. Погиб 41 человек, напоминает URA.ru.

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Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

Максима Фадеева поддержали все подписчики его Instagram. Продюсера назвали душевным человеком, отметили его доброту. Один из комментаторов посоветовал музыканту написать песню про самолет. 

Автор: Андрей Евлампиев7 мая 2019, 11:28
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