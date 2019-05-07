Фадеев отменил день рождения после трагедии
Максиму Фадееву 6 мая исполнился 51 год. Поклонники засыпали известного музыканта и продюсера поздравлениями. Фадеев подписчиков поблагодарил, но подчеркнул, что не может радоваться празднику.
"Сегодня у меня день рождения. Я вижу поздравления каждого и благодарен вам за теплые слова. Но сейчас я не могу впустить в себя праздничное настроение. Потому что все мысли об авиакатастрофе в Шереметьево", – написал продюсер в Instagram.
На снимке, опубликованном в микроблоге, музыкант запечатлен в черной одежде. В подписи к нему продюсер выразил соболезнования близким погибших. Смерть людей в сгоревшем самолете, по словам Максима Фадеева – страшная трагедия и невосполнимая утрата.
ЧП в московском аэропорту Шереметьево произошло 5 мая. Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом Москва – Мурманск совершил аварийную посадку, после чего загорелся. Погиб 41 человек, напоминает URA.ru.
Максима Фадеева поддержали все подписчики его Instagram. Продюсера назвали душевным человеком, отметили его доброту. Один из комментаторов посоветовал музыканту написать песню про самолет.
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