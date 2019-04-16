Тяжелобольная солистка SEREBRO вышла на связь
Находящаяся в одной из московских клиник 22-летняя артистка поблагодарила всех, кто за нее переживает. Солистка обновленного состава группы SEREBRO рассказала, что с ней произошло.
Ирина Титова попала в больницу сразу после выступления 14 апреля. Коллектив дал концерт в рамках проекта "Партийная зона МУЗ-ТВ". Девушка почувствовала себя плохо – заболевание оказалось тяжелым и требующим наблюдения врачей. "У меня очень серьезная ангина и высокая температура, поэтому сейчас я восстанавливаюсь и хочу вас поблагодарить за вашу поддержку", – цитирует солистку SEREBRO РЕН ТВ.
15 апреля официальные представители коллектива рассказали о состоянии артистки. "Она чувствовала себя плохо весь день, но отказалась отменять выступление, и мы вышли на сцену. После этого у нее резко поднялась температура до 39 градусов. Сейчас у Иры стабилизировалось состояние, она находится под присмотром врачей и проходит обследование", – приводит комментарий пресс-службы Metro.
Как писали "Дни.ру", в ноябре 2018 года продюсер Максим Фадеев задумал полностью поменять состав группы SEREBRO. Кастинг проходил в социальной сети Instagram и на видеосервисе YouTube. Эксперты выбрали самых талантливых певиц.
Солистка SEREBRO Ирина Титова увлекалась спортом – волейболом и прыжками в воду, занимая первые места на соревнованиях. Позже девушка решила заняться творчеством. Другими участницами группы стали выпускница ГИТИСа Марианна Кочурова и дочь композитора Игоря Корнилова Елизавета.
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