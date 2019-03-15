Максим Фадеев пропал из-за взрыва
Продюсер несколько дней не заходил в социальные сети, и поклонники всерьез заволновались, все ли у него в порядке. Максим Фадеев сообщил, что у него все хороше.
Он отметил, что сейчас у его музыкального проекта MALFA – особенное время. По признанию Максима Фадеева, они творят что-то невероятное. Кроме того, продюсер отметил, что несколько его подопечных выпустили новые музыкальные материалы.
Готовится "крутой материал" и с группой SEREBRO, а также некоторыми другими молодыми артистами. И это далеко не все. "Следите за новостями, скоро будет взрыв!" – заявил Максим Фадеев. Именно подготовка к этому грандиозному взрыву и стала причиной его недолгого отсутствия в соцсетях.
Фолловеры поддержали Максима Фадеева добрым словом. "Максим, дай Бог вам вдохновения и сил", "Удачи вам, Максим", "Давайте, давайте, ждем!!!", "Как приятно читать результаты Вашего творчества! Удачи!", – высказались поклонники продюсера в соцсети.
Напомним, ранее SEREBRO покинула певица Ольга Серябкина. Максим Фадеев сейчас создает группу из новых участниц. Однако пробы идут со скрипом. Продюсер не скрывает, что ему очень тяжело понравиться.
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