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"Тарзан остался один": что происходит между Королевой и Глушко

Тарзан и Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
То и дело в Сети появляются слухи о расставании Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного под звучным псевдонимом Тарзан. Эксперт прокомментировал отношения в паре.
прочитано 250 раз

Отношения между Наташей Королевой и Сергеем Глушко сошли на нет, убеждена ясновидящая Саона. "Их знакомство произошло случайно – видимо, где-то на каком-то мероприятии, и она в него влюбилась. На его фоне она была просто Царица. Да, он интересный мужчина и многие женщины сходили по нему с ума. Но в данном случае он преследовал свои цели", – убеждена экстрасенс.

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Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

По картам Саона увидела, что до встречи с Наташей Королевой Сергей Глушко был серьезно увлечен другой женщиной – танцовщицей или стриптизершей – и влюбленные даже жили вместе. Однако избранница бросила Сергея Глушко. "Она искала себе богатую партию. И нашла. Тарзан остался один и безумно переживал. С тех пор он решил действовать так же. Он менял женщин как перчатки и позже попалась Королева", – высказалась ведунья.

По мнению эксперта, Сергей Глушко и Наташа Королева все больше отдаляются друг от друга и так будет продолжаться впредь. "Королева, конечно, любит его, но все получается в одностороннем порядке. Скажу, что дальше они постепенно будут дальше отходить друг от друга. То, что они по отдельности отдыхают, говорит о многом. Когда-то она так же поступила с Николаевым, хотя он ее безумно любил. А все в жизни имеет свойство возвращаться", – цитирует ясновидящую Саону Woman Hit.

Отметим, что, несмотря на различные прогнозы экспертов и прочие слухи, Наташа Королева и Сергей Глушко уже более 15 лет демонстрируют завидную гармоничность в отношениях. У пары есть взрослый сын Архип, с которым они регулярно путешествуют. Много времени супруги проводят в Америке, где у них есть собственные апартаменты. Здесь же уже много лет живет мать Наташи Королевой Людмила Порывай.

Автор: Наталья Аряева6 мая 2019, 10:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

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