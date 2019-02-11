"Больше, чем у Королевой": голый Глушко ошеломил народ
Оказывается, Сергей Глушко сохранил великолепную форму не только благодаря регулярным занятиям спортом (и, по слухам, некоторым средствам фармакологии), но и обычной стене. По словам стриптизера, сразу после еды необходимо вплотную прижаться к любой ровной вертикальной поверхности.
"Маленькие хитрости от Тарзана. P.s.Рукой держу труселя, чтоб фирму не пиарить, А то сфотался тут недавно... случайно попал бренд один в кадр, так дистрибьюторы тут же расфигачили по всему инету (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал ролик Сергей Глушко на своей страничке в социальной сети Instagram.
Поклонники были сражены наповал. Причем не советом, а видом супруга певицы Наташи Королевой. Многих пользователей Сети не смогла оставить равнодушными грудь стриптизера. "Больше, чем у Королевой... Я про грудь)", "Чет сиськи у тебя висячие стали)) И бицепс стоило бы подкачать)", "СЕРЕГА, ПОРА ЛИФЧИК НОСИТь, АТО ТИТЯХИ ПОДРОСЛИ УЖЕ :-))", "Грудь на женскую похожа, что то тут не то", "стесняюсь смотреть на тарзана в стрингах", "А че говорил то???? Людиииии вы слышали, или смотрели", "А вы лифчик одевать не пробовали", "Что то не то с грудными мышцами", "Груди ужасные, как после родов", – прокомментировали публикацию мужа Наташи Королевой пользователи Сети.
Особенно негативные высказывания Сергей Глушко выделил в отдельном посте. Он опубликовал несколько фотографий критикующих его людей и коротко подписал: "Мои фавориты".
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