"Сам себе в рот": мужа Наташи Королевой сняли с мужчиной
Сергей Глушко не стесняется своего основного рода деятельности – он профессионально раздевается на публике. Со своей программой "Тарзан-шоу" супруг Наташи Королевой колесит по городам и весям, где неизменно пользуется бешеным успехом у дам. Немудрено. Для абсолютного эффекта Глушко обычно выбирает из зала женщину, выводит на сцену и начинает вокруг нее танцевать, эротично двигаясь.
Однако это не единственная профессиональная деятельность Сергея. 49-летний Глушко играет в театре и снимается в кино. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram муж популярной певицы опубликовал видео, на котором занят озвучиванием своего героя. Сергей показал отрывок, в котором он, облаченный в белоснежный домашний халат, сидит на неприбранной постели, пытаясь спастись от мужчины, размахивающего перед его носом торшером.
"Озвучка фильма. Наговоришь всяКО в кадре...потом выкручивайся))) – пока попадешь....сам себе в рот🤣😊И да... будет кино.... скоро надеюсь)😊✌ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказал Сергей Глушко. Распространяться о том, что за новый проект, в котором он принимает участие, супруг Наташи Королевой не стал. Он лишь сообщил, что фильм называется "Золотая осень". Однако Сергей уточнил, что это название рабочее.
Многочисленные подписчики порадовались за Сергея Глушко и выразили надежду поскорее увидеть новое творение с участием любимого артиста.
Сообщалось, что телеведущий потерял сознание
Примадонна озадачила общественность
Актер оказался внимательным и галантным
Две блондинки сошлись в новом раунде
Популярные темы форума
Был секс, но встречаться не предложил
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Имя Анастасия
Завидую замужним подругам
Хочу ее мужа
Жена шарится по карманам
Екатерина или Виктория
Мужчины не ценят хорошего отношения
Препод намекает на секс
Моника Белуччи
Дочь хочет сделать тату
Виктория
Куриная диета
Сказал, что ему нужна девственница
На подругу замахивается парень
Женщина обеспечивает мужчину
Меган Маркл
3 сигареты в день много?
Постоянно мерзнут ноги
Что подарить бабушке на день рождения?
Таблетки для экстренной контрацепии
Колоть губы во время беременности
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Может ли девушка сделать первый шаг?
Подруга специально нагнетает
Фейсбук
Медовая диета
Помощь гадалки, нужно ли это?
Поболтаем?