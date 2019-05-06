Бондарчук показала неизвестные фото особенной дочери
Уже много лет Варвара живет за границей. Отъезд оказался вынужденным. По мнению Федора и Светланы Бондарчук, там у нее больше возможностей для комфортной жизни, чем в России. Варвара имеет особенности развития. Это обстоятельство пара не афишировала, но и не скрывала. К примеру, в эфире передачи "Судьба человека" Бондарчук рассказала, что проблемы с дочерью их с мужем в свое время очень сплотили. Они сделали все возможное, чтобы Варвара росла счастливым ребенком, да и сами души не чаяли в своей "особенной" дочери.
Накануне, 5 мая, на своей страничке в Instagram Светлана Бондарчук опубликовала фотографии наследницы. На снимках девочка запечатлена в разные годы своей жизни. Достаточно одного взгляда, чтобы понять: Варвара очень похожа на отца. "Моя самая нежная и любимая Девочка, с днем рождения", – написала Светлана Бондарчук.
В комментариях свои поздравления написали многие знаменитости. Так, добрые пожелания наследнице Светланы Бондарчук оставили актриса Алика Смехова, певицы Зара и Сати Казанова, бизнес-леди Ольга Слуцкер, супруга прославленного российского модельера Валентина Юдашкина Марина, режиссер и актриса Рената Литвинова, артистка Оксана Акиньшина, певицы Жасмин и Инна Маликова, актер Игорь Верник и многие другие.
Самолет "Аэрофлота" сгорел при вынужденной посадке
Всему виной жара
Шоумен продолжает травлю знаменитой семьи
Она отреагировала на новость об авиакатастрофе
Популярные темы форума
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Почему девушка должна слушаться?
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Бузова
Что с моим мужчиной ?
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Колхозник командует Кремлём.
Больные отношения
Я из Нальчика
что такое шизофрения?
Как вы относитесь к Лопыревой?
Про алкоголь
Кушаю на ночь
Женское домиирование
Работа на первом месте
Меня сглазила подруга
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Вегетарианцы долго не живут
Много глупых парней
Изменил с коллегой
Пожелала смерти подруге
Отдай миллион!
отношения
У меня страх перед насекомыми.
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
почему всё так сложно?
горит лес
что будет с интернетом,уйдёт под контроль государства?