Бондарчук скрывает от обезумевшей матери смерть близкого человека

Звезде фильмов "Девчата", "Высота" и "Женитьба Бальзаминова" Инне Макаровой идет 93-й год. Несколько лет назад у нее начались необратимые изменения в сознании. Теперь на легенду советского кино больно смотреть.

"К сожалению, уходит память, совсем уходит, – плачет ее дочь Наталья Бондарчук. – Начинает видеть всех людей, которые ушли. Папу моего, бабушку... Я не разочаровываю ее в этом, не спорю".

Инна Макарова стала эдаким беззащитным ребенком, ее одну уже давно не оставляют – день и ночь рядом или сиделка, или помощница по хозяйству. Актриса этому долго противилась, будучи очень самостоятельным человеком. Порой даже руку не позволяла подавать, чтобы выйти из машины. Она не хотела быть кому-то в тягость и всегда об этом говорила.

Волноваться ей категорически нельзя. "Когда умирает кто-то из ее друзей – вот как, например, ушел Алексей Баталов, мы маме не говорим. Мне кажется, что она не очень поймет, что случилось. Лучше мы с ней попоем романсы, которые она так любит. До сих пор помнит много стихов, прекрасно их читает", – цитирует Бондарчук журнал "Откровения звезд".

Внук актрисы Иван Бурляев признался, что часто доводил Инну Макарову до припадков. Он мог вывести бабушку из себя так, что она кидалась в него вещами, а потом долго рыдала. Возможно, и это сказалось на психике звезды. "Причиной амнезии Макаровой может быть не только возраст, но и психологическая травма или хроническая психотравмирующая ситуация", – рассказал "Дни.ру" невролог.