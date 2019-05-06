Трясущуюся Пугачеву сняли с детьми
15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. В честь круглой даты Примадонна закатила грандиозный концерт в Кремле, а чуть позже – банкет в одном из столичных ресторанов, куда пригласила друзей и близких. До сих пор журналисты освещают это событие.
К примеру, репортеры обнаружили в Сети поздравление Михаила Гребенщикова, бывшего "фабриканта" и сотрудника Школы талантов Аллы Пугачевой "Рецитал". На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он поздравил Примадонну с юбилеем. "С Днем Рождения @alla_orfey Здоровья вам ! Ваше пламя творчества всегда в моем сердце , творите вечно !) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пожелал Примадонне Михаил Гребенщиков.
Он опубликовал видео, на котором запечатлен один из уроков в "Рецитале". На записи видно, как Алла Пугачева, облаченная в черные леггинсы и тунику, показывает ребятам некоторые танцевальные движения. Примадонна, несмотря на возраст, резво двигается из стороны в сторону и даже ритмично трясет головой.
Интересно, что в какой-то момент на видео появляется и сам Михаил Гребенщиков. Мужчина предстает на переднем плане с вытаращенными глазами. Отметим, что такое пристальное внимание к Алле Пугачевой порядком надоело некоторым россиянам. К примеру, читатели "Дней.Ру" признаются: они с нетерпением ждут, когда же Примадонна уйдет на покой. По их мнению, Аллы Пугачевой слишком много: Примадонна мелькает в концертах и посвященных шоу-бизнесу программах на всех телеканалах. Россияне считают, что пора "сменить пластинку" – они устали от такого изобилия.
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