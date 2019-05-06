"Один половой инстинкт": бросившей мужа Асмус хорошенько врезали
Миро в своем микроблоге в ЖЖ отметила, что артистка отправилась на майские праздники без супруга в Дубай. "После внезапной встречи с корейским Ким Ки Дуком, Кристина Асмус решила, что ещё в самом соку. Бросив мужа в Москве зарабатывать деньги, Кристина… полетела на арабский восток", – отметила блогер.
При этом она добавила, что для прикрытия Кристина Асмус взяла с собой ребенка. "Что сделал бы нормальный мужик в этой ситуации, я говорить не стану – у них жены вообще такое не вытворяют. Что сделал Гарик оладух Харламов? Он напомнил жене о семейных ценностях", – заявила Миро.
Блогер рассказала, что едва Кристина Асмус заселилась в гостиничный номер, ей в лицо полетели воздушные шарики. "К веревочкам были привязаны совместные фотографии, которые, по замыслу Гарика, должны были романтически напомнить ветреной жене, что именно в жизни самое главное", – срезала словом артистке острая на язык Миро.
"Что у человека, вытворяющего такое, в голове – перловая каша?", – задалась вопросом блогер. "Вместо того, чтобы подать на развод, спилить рога, оладух пытается воззвать к чувствам…, не понимая того, что там один половой инстинкт и желание быть востребованной "как женщина", – высказала свое мнение о Кристине Асмус Елена Миро.
По ее словам, Кристина Асмус, конечно, растрогалась по поводу "креатива" мужа. "Наверняка даже всплакнула и в этот день точно не изменяла. Хотя... Нет, ну в этот день, после перелета, точно нет!", – сказала, как отрезала, Миро.
Молодой человек готовится к важному событию
Всему виной жара
Знаменитость раскритиковали за неудачный выбор наряда
Знаменитый певец отправился в Израиль
Популярные темы форума
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Почему девушка должна слушаться?
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Бузова
Что с моим мужчиной ?
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Колхозник командует Кремлём.
Больные отношения
Я из Нальчика
что такое шизофрения?
Как вы относитесь к Лопыревой?
Про алкоголь
Женское домиирование
Работа на первом месте
Меня сглазила подруга
Кушаю на ночь
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Много глупых парней
Вегетарианцы долго не живут
Изменил с коллегой
Пожелала смерти подруге
заказать девочку малолетку недорого
отношения
Отдай миллион!
ТВОРЕЦ И ЛЮДИ И СМЫСЛ ЖИЗНИ.
У меня страх перед насекомыми.
как сделать уход за телом
Как выбрать качественный щебень?