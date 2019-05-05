Затравленную Пугачеву взяли под защиту

Юбилейный концерт Примадонны вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Пока одни пришли в восторг от таланта и смелости Аллы Пугачевой, другие, наоборот, были разочарованы в певице и уличили ее в использовании фонограммы. Ясновидящая Саона поставила точку в споре фанатов.

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