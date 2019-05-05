Затравленную Пугачеву взяли под защиту
По мнению экстрасенса, Примадонна подготовила великолепное шоу для поклонников. Для своего возраста исполнительнице удается отлично держится на сцене. Таролог добавила, что поклонникам следует с уважением относиться к Алле Пугачевой. За свою карьеру она добилась таких творческих высот, о которых ее коллегам можно только мечтать.
Ясновидящая также ответила на заявление поклонников о том, что исполнительница использует фонограмму на выступлениях. Саона предположила, что Примадонне пришлось обратиться к записи, потому что такое решение приняли организаторы.
"Это не потому что она не может петь живьем, а технические моменты просто не позволяют спеть по-другому. Есть элементарные вещи относительно съемочного процесса на концертах", – продолжила она.
Как отметила экстрасенс, певица равнодушно относится к своим критикам. Больше всего ее волнует собственное самочувствие. Алла Пугачева понимает, что выступления в таком возрасте могут серьезно повлиять на здоровье.
"Выступать в ее возрасте много и часто это тяжело. Есть какие-то риски, поэтому ей не стоит обращать внимание ни на что, кроме себя", – заключила эксперт.
Бывший солист группы Smash попал в аварию на трассе
Она обратилась к злопыхателям
Трогательный снимок появился в социальных сетях
Актеров сняли вместе
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Жениться лучше на мусульманке.
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Почему девушка должна слушаться?
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Бузова
Что с моим мужчиной ?
Квартира Началовой Юлии
Колхозник командует Кремлём.
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Больные отношения
Я из Нальчика
Как вы относитесь к Лопыревой?
что такое шизофрения?
Про алкоголь
Меня сглазила подруга
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Работа на первом месте
Кушаю на ночь
Вегетарианцы долго не живут
Пожелала смерти подруге
Женское домиирование
Изменил с коллегой
Много глупых парней
заказать девочку малолетку недорого
отношения
Отдай миллион!
Как выбрать качественный щебень?