"Угробил мою жизнь": Самбурская разрыдалась из-за отца-алкоголика
Мужчина обратился к дочери за помощью после того, как потерял зрение. Актриса купила ему дом и взяла на себя все расходы на содержание. Она надеется, что отец, который долгое время приносил ее семье одни страдания, оставит ее в покое. "Почему я должна нести ответственность за это ничтожество, угробившее мою жизнь и моей семьи?", – обратилась актриса к своим поклонникам.
Настасья Самбурская добавила, что после случившегося телевизионщики попросили ее дать откровенное интервью. Артистка ответила на их предложение отказом. Звезда не хочет заниматься личным пиаром. "Я просто хочу жить и заниматься творчеством", – поделилась знаменитость.
В начале года российская актриса призналась Ирине Шихман, что в детстве отец сильно избивал ее. Причем мать никогда не пыталась выступить в ее защиту и избегала конфликтов. После перенесенной травмы актрисе приходилось длительное время посещать психолога, передает Star Hit. Несмотря на это девушке удалось добиться больших успехов в шоу-бизнесе.
"Вопреки тому, что пытались сделать мои родители, я стала тем, кем сейчас являюсь. А они хотели вырастить из меня ничтожество", – заявила Настасья Самбурская.
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