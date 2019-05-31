"Перекрестись, и все пройдет": рассказавшего сокровенное Билана подняли на смех
Вид у артиста на ролике невыспавшийся – с большими темными кругами под глазами. Еще сонный исполнитель признался, что в последнее время ему снится один и тот же кошмарный сон. Дело в том, что Дима Билан панически боится забыть текст песни во время выступления. И ему снится именно эта ситуация.
В ролике певец подробно описал свой сон. А также поделился другими видениями. "Однажды перед репетицией шоу в Питере я проснулся от собственного крика: "Эй!!!". По идее, дальше должен был следовать текст: "Иди смело против правил!" Но даже это цветочки", – написал Дима Билан. Кроме того, он сообщил, что однажды проснулся на спине, открыл глаза, а перед ними была чья-то поднятая вверх нога.
Резюмируя, Дима Билан попросил пользователей соцсети поделиться своими странными снами. В комментариях поклонники поддержали певца, отметив, что споют за него, если он забудет слова, и поделились собственными кошмарами.
Однако многие высмеяли публикацию Димы Билана и отнеслись к ней как к шутке. "Перекрестись и все пройдет", "Простите, Дима, похохотала изрядно. Каждому свой персональный кошмар снится", "Уже с самого утра подняли мне настроение, забавные сны у вас", – написали фолловеры.
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