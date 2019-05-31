Ирина Слуцкая горстями принимает препараты
Слуцкая призналась, что каждый день на протяжении полугода сдавала кровь. Изменения в анализах грозили летальным исходом.
По словам Ирины, такие меры связаны с тяжелым заболеванием – она страдает от васкулита. В свою очередь эта болезнь провоцирует иммунопатологическое воспаление сосудов.
Фигуристка вынуждена постоянно употреблять таблетки. Это необходимо для поддержания ее состояния в норме.
"Каждый день до конца жизни. Если не принимать, я умру", – утверждает Слуцкая.
Благодаря своевременному лечению спортсменка чувствует себя лучше. Считалось, что с этим заболеванием нельзя жить, однако терапия оказалась успешной. Случай Ирины лег в основу научно-исследовательской работы.
Напомним, что недавно сообщалось о третьей беременности фигуристки. Как писали Дни.ру, отцом ребенка станет ее новый супруг, бизнесмен Алексей Говырин.
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