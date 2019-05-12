Ссохлись обе почки: Ирина Слуцкая рассказала пережитом ужасе
Известная спортсменка стала гостем программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ. Ведущей проекта Лере Кудрявцевой Ирина Слуцкая поведала, как в 2003 году испытала настоящее потрясение.
Тогда накануне соревнований в Санкт-Петербурге родительница звезды спорта пожаловалась на самочувствие. Ирина предложила маме разделить с ней гостиничный номер. В три часа ночи Слуцкая услышала настойчивый стук в стену. Оказалось, что у матери фигуристки начались судороги. Знаменитость вызвала скорую помощь. Прибывшие медики остановили пену изо рта и попытались вернуть женщину в сознание.
После госпитализации у родственницы Ирины диагностировали инсульт. Врачи начали лечение, однако лучше женщине не становилось. Доктора обнаружили почечную недостаточность.
"У нее отказали обе почки. Они ссохлись до такой степени, что на УЗИ их даже не нашли", – рассказала Ирина Слуцкая.
Позже фигуристка узнала, что решение оставить маму в номере в ту роковую ночь, буквально спасло той жизнь. Родительница спортсменки была на волосок от смерти. Женщине пришлось перенести четыре пересадки почек. Донорские органы либо не приживались, либо не функционировали долго.
Сейчас с матерью Ирины Слуцкой все в порядке. Однако звезда спорта все еще не может спокойно вспоминать о пережитом ужасе.
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