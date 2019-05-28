Ирина Слуцкая беременна от нового мужа

Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка. Прославленная фигуристка больше не может скрывать большой живот.

О том, что Ирина Слуцкая может быть беременна, слухи ходили еще несколько недель назад. По мнению особо наблюдательных подписчиков личной странички прославленной фигуристки в социальной сети Instagram, уж как-то подозрительно она резко округлилась. Сейчас же спортсменка и вовсе уже не может прятать большой живот под объемными футболками и пиджаками. На свежих фотографиях и видео фигуристки видна ее изменившаяся фигура и увеличившаяся грудь.

При этом Ирина буквально сияет от счастья. По всей видимости, вскоре у 11-летнего Артема и восьмилетней Варвары появится брат или сестра. Отметим, что Слуцкая ждет ребенка от бизнесмена Алексея Говырина, за которого вышла замуж менее года назад.

О радикальных изменениях в личной жизни фигуристка откровенно рассказала в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". С мужем, детским тренером Сергеем Михеевым, Ирина Слуцкая прожила 17 лет. Однако пара оформила развод, когда поняла, что им больше не поп пути. Спортсменка призналась, что хотела развиваться, двигаться дальше, а мужа все устраивало. Поэтому были неизбежны конфликты. В итоге, они развелись в 2016 году.

С бизнесменом Алексеем Говыриным Ирина Слуцкая была знакома давно, однако не воспринимала его как возлюбленного. Однако когда фигуристка стала свободной, тот активизировался: Алексей стал за ней ухаживать, заботиться, и в итоге она сдалась. Он ей сделал предложение 14 февраля 2018 года, однако Ирина предложила отложить это мероприятие, хотя кольцо и взяла. Говырин буквально каждый день делал ей предложение. И 23 июля влюбленные поженились. Причем свадьба была тайной – о ней не знали даже их родители.