Сын Яковлевой изукрасил свое тело от отчаяния

Елена Яковлева объяснила, почему вдруг ее сын изукрасил почти все свое тело татуировками. Артистка уверена, что таким образом наследник пытается выразить глубинные переживания.

Елена рассказала, что первый нательный рисунок ее сын Денис Шальных сделал из-за негативных эмоций. Наследник звезды расстроился, когда не смог порадовать мать.

"Увлечение Дениса татуировками началось от отчаяния. Он заказал нам подарки к Новому году, а они пришли по почте спустя два месяца. Мужчине же плакать нельзя, он выразил эмоции иначе. К счастью, его увлечение татуировками пошло", – рассказала Елена Яковлева.

Знаменитость рассказала, что ее отпрыск сейчас все свободное время посвящает семье. Молодой мужчина недавно женился. Актриса надеется, что в следующем году она станет бабушкой.

"У меня прекрасная невестка. И главное – чтобы они с сыном были счастливы. Денис привыкает к самостоятельной жизни. Мальчики в отличие от девочек дольше остаются детьми. Для меня сын все равно маленький. После женитьбы у нас отношения стали даже более доверительные, больше внимания стала получать от него, потому что он скучает…", – цитирует Елену Яковлеву "Антенна-Телесемь".