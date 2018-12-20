Сын Яковлевой изукрасил свое тело от отчаяния
Елена рассказала, что первый нательный рисунок ее сын Денис Шальных сделал из-за негативных эмоций. Наследник звезды расстроился, когда не смог порадовать мать.
"Увлечение Дениса татуировками началось от отчаяния. Он заказал нам подарки к Новому году, а они пришли по почте спустя два месяца. Мужчине же плакать нельзя, он выразил эмоции иначе. К счастью, его увлечение татуировками пошло", – рассказала Елена Яковлева.
Знаменитость рассказала, что ее отпрыск сейчас все свободное время посвящает семье. Молодой мужчина недавно женился. Актриса надеется, что в следующем году она станет бабушкой.
"У меня прекрасная невестка. И главное – чтобы они с сыном были счастливы. Денис привыкает к самостоятельной жизни. Мальчики в отличие от девочек дольше остаются детьми. Для меня сын все равно маленький. После женитьбы у нас отношения стали даже более доверительные, больше внимания стала получать от него, потому что он скучает…", – цитирует Елену Яковлеву "Антенна-Телесемь".
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