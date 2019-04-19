Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой

Говорят, ради Виктории Лопыревой бизнесмен Игорь Булатов бросил Тату Карапетян. Женщина дала интервью, в котором прокомментировала ситуацию.

Героиней нового номера журнала Tatler стала дочь миллиардера, владельца строительной фирмы "Ташир" Самвела Карапетяна. Сама Тата Карапетян является первым вице-президентом группы компаний "Ташир", а ведь ей нет и 30 лет.

Реализовалась девушка и в личной жизни. В 15 лет она познакомилась с Игорем Булатовым, за которого позже вышла замуж. Говорят, на этом браке настояли родители. Тата подарила мужу двух детей. Младшему было всего несколько месяцев, когда глава семьи увлекся Викторией Лопыревой.

Зимой 2018 года стало известно, что модель беременна от Булатова. Разразился скандал, за которым последовал официальный комментарий. Выяснилось, что Тата и Игорь ранее оформили развод. Вся информация о Булатове как о вице-президенте компании быстро исчезла с сайта.

Наконец Тата решила прокомментировать ситуацию. В частности, она назвала поступок Игоря необдуманным. "Как можно было провалить этот экзамен, когда тебе столько всего дали в жизни? Это был самый большой идиотизм. И эгоизм", – заявила Карапетян.

Впрочем, в этой неприятной истории она увидела и плюсы. "Я поняла, что настал мой звездный час. Не перед фолловерами, не перед партнерами по бизнесу – перед моими родителями, братьями, семьей. Я не могла поступить иначе, кроме как сдержанно и сбалансировано. Для меня все это стало огромным шагом вперед. Для Игоря? Ну как я могу противостоять саморазрушению человека, если это его собственный выбор?" – отметила Тата.

С бывшим мужем она не виделась с тех пор, как в Сети появились его фото с Викторией Лопыревой, сделанные в Майами. При этом встречам Игоря с детьми Тата не препятствует. Карапетян убеждена, что после расставания мир не рухнул, но выходить замуж еще раз не намерена.