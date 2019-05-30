"Мне дурно!": Королева перепутала мужа с Волочковой
31 мая Наташа Королева отмечает день рождения. Популярной певице исполняется 46 лет. В честь важного события артистка собирается устроить концерт под аппетитным названием "Ягодка". По признанию Королевой, после 45 и до 50 она может смело называть себя "ягодкой", правда. сейчас она уже не так радуется своим дням рождения, как раньше.
Артистка воспитывает 17-летнего сына Архипа. Она рассказала, что каждый год наследник ездит в Японию, где живет в одной и той же семье, проходит стажировку: изучает язык, культуру, путешествует. "У него Япония на первом месте", – призналась Наташа Королева. С 15 лет Архип ездит в Японию один. Певица тоже там была, но ей эта страна оказалась не близка.
Наташа Королева прокомментировала слухи о романтических отношениях ее сына, которая муссируется в СМИ. Она отметила, что у Архипа много подружек, но ничего серьезного. Тогда Иван Ургант с серьезным лицом поинтересовался, будет ли будущий свекор участвовать на девичнике невесты. Подразумевалась профессия Сергея Глушко – стриптиз. Артистка поняла и посмеялась.
Не обошлось без смешного конкурса. Иван Ургант предложил Наташе Королевой угадать, где грудь ее мужа Сергея Глушко. На суд артистке по одному были представлены фрагменты фотографий. Певица почти на каждый предложенный вариант думала, что это и есть грудь ее супруга стриптизера. Но на деле это оказывались снимки голливудский актеров Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, а также певицы Дженнифер Лопес (кстати, ее грудь Наташа Королева сразу определила как женскую).
В итоге, певица выдохнула: "Фуууу, мне дурно!.. Ну, давай, он!" Наташа Королева приняла решение, что фрагмент гладкого, без единого волоска, декольте может принадлежать Сергею Глушко. Но на самом деле его обладательницей оказалась скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Зрительный зал дружно засмеялся. Посмеялись и сами Наташа Королева с Иваном Ургантом. "Серега, прости!" – выдохнула певица. На следующей фотографии все же оказался ее благоверный.
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