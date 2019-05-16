"Стареет Натали": 45-летнюю Королеву без косметики хорошенько приложили
Знаменитая пара запечатлена в компании их общего приятеля Эдуарда. Певица снялась в абсолютно естественном виде – на ее лице нет ни грамма косметики. Снимок явно не обрабатывался в фотошопе и специальных редакторах.
Таким образом, Глушко с потрохами сдал Наташу Королеву – теперь миллионы пользователей Сети могут увидеть, как выглядит 45-летняя звезда без грима. Правда, исполнительница и сама не стесняется иногда появляться перед поклонниками без макияжа. Но все же для женщины в таком возрасте это большая смелость.
Часть подписчиков Тарзана посчитали, что он в очередной раз выбрал далеко не самый удачный снимок с Наташей Королевой, выставив ее в невыгодном свете. Они хорошенько приложили певицу в комментариях. "Без грима все равно некрасиво", "Стареет Натали", "Колхозница. Ей только на бахче гарбузы собирать (орфография и пунктуация автора. – Прим. ред.)", "С бабушкой сфоткался", – написали критики.
Другие подписчики, напротив, стали защищать Наташу Королеву от нападок. "Наташа молодец!!! Всегда без макияжа в кадре такая хорошенькая", "Наталья – красава, всегда естественная, самая красивая", – отметили поклонники.
Напомним, в Соединенных Штатах у Наташи Королевой и Сергея Глушко есть собственные апартаменты. Кроме того, там проживает мать певицы Людмила Порывай.
Другим роженицам не давали даже смотреть в окна
Артисту больше не пророчат победу в музыкальном конкурсе
Пианистка предстала в новом амплуа
Муж-стриптизер с потрохами сдал певицу
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
хочу спросить,кто замуж вышел за разведённого мужчину,он обсуждает первую семью ?
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Не хочу идти в школу.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
умер Сергей Даренко
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Убить полковника Сандерса!
Ищите мужика по расчету
Первый раз ударил
Все бабы козлы!
Секс
Мой мужчина меня бьет
Как найти свое место?
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Хватит гадить в подъездах!!!
Разин достал уже
Не могу себя принять
Любовница просит пособий
Сон
Прости, тутка.
Ирина Шейк и Бреди растались
Вернулся спустя год
Пухлые лучше худых
Бросил на 6 неделе беременности
Боюсь уколов, истерика
Отбирают квартиру