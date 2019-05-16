"Стареет Натали": 45-летнюю Королеву без косметики хорошенько приложили

Муж певицы, стриптизер Тарзан (Сергей Глушко), опубликовал на своей странице в Instagram фото из США, где они отдыхают с супругой. На последнем снимке Наташа Королева предстала без макияжа.

Знаменитая пара запечатлена в компании их общего приятеля Эдуарда. Певица снялась в абсолютно естественном виде – на ее лице нет ни грамма косметики. Снимок явно не обрабатывался в фотошопе и специальных редакторах.

Таким образом, Глушко с потрохами сдал Наташу Королеву – теперь миллионы пользователей Сети могут увидеть, как выглядит 45-летняя звезда без грима. Правда, исполнительница и сама не стесняется иногда появляться перед поклонниками без макияжа. Но все же для женщины в таком возрасте это большая смелость.

Часть подписчиков Тарзана посчитали, что он в очередной раз выбрал далеко не самый удачный снимок с Наташей Королевой, выставив ее в невыгодном свете. Они хорошенько приложили певицу в комментариях. "Без грима все равно некрасиво", "Стареет Натали", "Колхозница. Ей только на бахче гарбузы собирать (орфография и пунктуация автора. – Прим. ред.)", "С бабушкой сфоткался", – написали критики.

Другие подписчики, напротив, стали защищать Наташу Королеву от нападок. "Наташа молодец!!! Всегда без макияжа в кадре такая хорошенькая", "Наталья – красава, всегда естественная, самая красивая", – отметили поклонники.

Напомним, в Соединенных Штатах у Наташи Королевой и Сергея Глушко есть собственные апартаменты. Кроме того, там проживает мать певицы Людмила Порывай.