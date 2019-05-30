Всплыли подробности жутких махинаций сестры за спиной Быстрицкой

Скандал с деньгами и недвижимостью Элины Быстрицкой, вспыхнувшей после ее смерти, набирает обороты. В окружении актрисы утверждают, что младшая сестра умудрилась продать квартиру с живой артисткой.

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля в возрасте 91 года. Говорят, так как у нее не было детей в завещании она указала своих родных и близких, якобы в том числе и помощницу Ксению Рубцову. Внезапно стало известно, что младшая сестра актрисы София Шегельман, живущая с семьей в Израиле, написала заявление на Рубцову, обвинив ее в краже. А сейчас и вовсе появились слухи, что завещание Элины Быстрицкой пропало, как и ее наследство.

Что касается Ксении рубцовой, то она была неотлучно с актрисой на протяжении десяти лет. Подруга Быстрицкой Людмила Голяндина утверждает, что Элина доверяла Ксении во всем. Однако незадолго до смерти артистки из Израиля приехала София Шегельман и навела свои порядки. "Всех отгородила от Элины, заменила ей сиделок, заперла ее дома, а сама уехала и лишь раз в месяц наведывалась. Думаю, сестра объявилась и установила свои порядки, когда до нее дошли слухи, что Элина собирается указать в завещании Ксению Рубцову..." – рассказала Голяндина.

Она сообщила подробности жутких махинаций младшей сестры актрисы. "София Шегельман, насколько мне известно, за три недели до смерти Элины продала ее квартиру в Леонтьевском переулке в Москве. С отсрочкой освобождения жилплощади. По сути, квартиру с живой сестрой продала!" – цитирует Людмилу Голяндину сайт "Комсомольская правда".

Кроме того, по ее словам, еще в начале 2000-х годов Шегельман избавилась от подаренной ей Быстрицкой квартиры и с концами переселилась в Израиль. То же случилось и с домом актрисы в Вильнюсе, который та купила, чтобы быть ближе к могилам родителей. "Все имущество еще при жизни Элины вывела из наследственной массы ее сестра София. Подсуетилась, чтобы никому ничего не досталось", – заключила подруга Элины Быстрицкой.

Репортеры связались с бывшей хозяйкой дома в Вильнюсе. Анна Сенкевич, которая теперь живет по соседству, рассказала, что продала недвижимость актрисе еще в 2010 году. Причем оформили жилище в соотношении: 70% на Элину, а 30% – на ее сестру. По словам Сенкевич, там с весны до осени жила Шегельман с семьей, гостила пару раз Ксения Рубцова, бывала и сама Элина Быстрицкая. "Мы подружились, Элина очень добрый и хороший человек. Но в ее отсутствие начинала верховодить София, позволяла себе грубить, кричать. Насколько я поняла, сестры не очень ладили. Когда Соня в Москву приезжала, Элина гостиницу оплачивала: быть в одной квартире им было трудно. В Вильнюсе селились на разных этажах", – поведала Сенкевич.

Бывшая хозяйка отметила, что за дом платила актриса. Якобы она перечисляла Софии 15 тысяч долларов в год. "Но я знаю, что реально содержание дома обходилось в четыре тысячи. Моя дочка все эти платежи делала. Интересно, куда девалось все остальное? – задала риторический вопрос женщина. - А недавно я узнала, что дом, который я продала Элине Быстрицкой, в 2017 году (еще при ее жизни) София через доверенность переписала на мужа своей внучки!"

Журналисты связались с представителем сестры Элмины Быстрицкой Анастасией Расторгуевой. Та опровергла информацию о продаже квартиры актрисы еще при ее жизни. "Нет, нам о таком ничего не известно. Если у вас есть документы – будем рады их посмотреть. По моим сведениям, это квартира Элины Авраамовны", – заявила Расторгуева. При этом она отказалась комментировать продажу дома в Вильнюсе.

Что касается заявления в полицию Софии Шегельман на Ксению Рубцову, то было заведено уголовное дело. Как утверждает сестра актрисы, со счетов Элины Быстрицкой за несколько последних лет было снято порядка 38 миллионов рублей. Снимала деньги помощница актрисы Ксения Рубцова. Шегельман считает, что Рубцова "незаконно" распоряжалась деньгами.

Подруга актрисы Людмила Голяндина утверждает, что Ксения снимала средства только по распоряжению актрисы, причем та примерно представляет, на что они тратились. "Во-первых, со счетов Элины регулярно пересылались деньги в Израиль семье ее сестры. Соня просила выслать деньги на операцию сыну – переводы со счетов Элины делала Ксения Рубцова как ее помощница – порядка восьми миллионов рублей. Потом еще шли туда суммы поменьше. Плюс траты на ведение домашнего хозяйства, на оплату сиделок Элины Авраамовны. Также Ксения Рубцова и Элина Быстрицкая устраивали концерты для ветеранов", – рассказала Голяндина.

Она подчеркнула, что Элине Быстрицкой всегда приходили смс-уведомления обо всех операциях по ее счетам. "Элина была в курсе всего", – заявила ее подруга. Сама Ксения Рубцова утверждает, что может отчитаться обо всех тратах. "Было много проведено мероприятий. Естественно, эти деньги не просто так снимались, а на конкретные дела, в которых участвовала Элина Авраамовна. К сожалению, я сейчас не могу разъяснить детально – идет проверка", – объяснила Рубцова.

Примечательно, что Ксения подала в суд на семью Элины Быстрицкой, мотивируя тем, что она переводила деньги из своего кармана. "Элина просила помочь, я отправляла личные средства. Общая сумма за восемь лет получилась более шести миллионов рублей. Кто же мог подумать, что в качестве благодарности она напишет на меня в полицию! Просто нет слов", – призналась бывшая помощница актрисы.

Когда сестра изолировала Элину Быстрицкую, Ксения Рубцова попыталась привлечь людей из театра, но те не захотели вмешиваться. Она рассказала: "Мне сказали, что это же сестра, мы здесь лишние, сами разберутся. Друзьям и подругам позвонила, все пытались. Но ответ на звонки был один: "Элина поела и спит". София Шегельман еще большая актриса, чем Элина, – я только сейчас это поняла".