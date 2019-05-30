Пышногрудая модель рассказала об откровенности в сексе после контакта с Седоковой

Юлия Рыбакова снялась полностью обнаженной в новом клипе Анны Седоковой. Модель plus size призналась, что съемка далась ей нелегко – несмотря на то, что излишней скромностью она не страдает.

Юлия Рыбакова в восторге от последней работы. По словам модели, это не просто клип, а целый фильм. В то же время, несмотря на то, что Юлия часто делится с подписчиками в Instagram пикантными фотографиями в нижнем белье, съемки потребовали от нее некоторых усилий.

"Мне нелегко далась откровенная съемка в ванной. Мне пришлось полностью обнажиться перед камерами, так как в противном случае было бы видно мое нижнее белье. В кадре, конечно, этого не видно, но около ванны стояло как минимум человек 7: операторы, режиссер, участники... И я в ванной голая, закрытая полупрозрачной шторкой. Но, кажется, все получилось очень красиво!", – рассказала Юлия Рыбакова "Дням.Ру".

Новый клип Анны Седоковой, в котором снялась и Юлия Рыбакова, называется "Санта-Барбара". В центре сюжета – семейные пары, роли которых сыграли друзья артистки. В их числе – гендиректор РМГ Сергей Балдин, "Мисс Россия 2015" София Никитчук, известный боец MMA Владимир Минеев, фотограф Даниил Величко и его подруга Наденька. Пары сидят за столом, когда в комнату заходит экстрасенс - роль исполняет блогер Лилия Абрамова. И тут раскрываются все тайные желания присутствующих.

Юлия Рыбакова уверяет, что клип вовсе не пошлый – как это может некоторым показаться. На самом деле здесь говорится о том, как многие боятся признаться даже самим себе, чего же в действительности они хотят от своего партнера. Если бы тема секса не была под запретом во многих семьях, то отношения были бы гораздо крепче, убеждена Юлия.