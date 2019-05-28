Крид влепил пощечину буйному Киселеву

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Вторник 28 мая
Лента новостей
19:29
В Уфе беременная женщина выпала из окна
18:49
Малахов выяснил судьбу печально известных сестер Хачатурян
18:26
Наконец-то: Зеленский прислушался к мудрому совету Путина
18:09
Уголовные дела довели до паники нервного Порошенко
17:13
Прохожий спас выпавшего из окна ребенка (видео)
16:59
Порошенко раскошелится за удар по Зеленскому
16:27
Гибридный Lexus RX 450h Exclusive: революция в стиле "люкс"
16:24
Россия и Южная Корея укрепляют межпарламентское сотрудничество
16:22
Травяной чай доводит до реанимации
15:50
В Уфе автоледи насмерть сбила ребенка на велосипеде
15:08
Многодетным семьям компенсируют ипотечные кредиты
14:18
"Спасибо за идею": саратовский школьник с топором вдохновился расстрелом студентов в Керчи
14:14
Венский бал в Москве побил новый рекорд
14:05
Ирина Слуцкая беременна от нового мужа
13:53
Как спасают ослепшего сына Татьяны Васильевой
13:37
Не Алентова: Меньшова сняли под ручку с молодой пышногрудой красавицей
13:36
Володин просит правительство ускориться с законопроектами о цифровой экономике
13:33
Побежавшему с Украины Порошенко вынесли жесткий приговор
13:23
Emporio Muisc Fest 5 продолжает удивлять
13:21
Раскрыты признаки плохого мороженого
13:11
Специалист о состоянии вдовы Децла: Может идти речь о шизофрении
13:01
На скамейке в парке Петербурга нашли труп младенца
12:59
Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
12:54
Москвичей предупредили о смертоносных торнадо и смерчах
12:53
Шоу Пластического театра "Второе Дыхание" покажут в Москве
12:42
Страшное горе: 80-летняя Федосеева-Шукшина оказалась в инвалидном кресле
12:38
Стюардессам "Аэрофлота" грозит суд после смертельного пожара на SSJ-100
12:34
В центре Москвы рухнул балкон жилого дома
12:34
"Этот мужчина не врет": ушедшая от мужа Собчак поделилась радостью
12:26
"ЕР" просит Минтруд разобраться с отказами в выплате детских пособий
12:13
Новый курорт Reethi Faru Resort: эксклюзивный отдых на Мальдивах
12:02
Россиянку затравили после триумфа на украинском шоу "Голос.Дети"
11:59
В Москве эвакуируют ЦДМ на Лубянке
11:43
Максим Фадеев неожиданно сменил профессию
11:42
"Он на лекарствах": Корчевников сильно изменился из-за болезни
11:27
Вернувшаяся в Россию дочь Андрея Кончаловского расплакалась от увиденного
11:24
Яббаров покаялся в грехах после изгнания из "Дома-2"
11:18
"Просто зверь": молодой муж о попавшей в международный скандал Лере Кудрявцевой
11:16
Лебезящего перед Путиным Лукашенко облили грязью
11:10
В Саратовской области семиклассник порубил сверстницу топором
11:07
Прилучный и Муцениеце оставили детей и сбежали из страны
10:53
Звездные семьи получили премию Family Awards 2019
10:42
"Круче Лазарева": Губерниев "зажег" на рок-концерте (видео)
10:38
Из-за кого изувеченная Волочкова терпит боль
10:28
Ольгу Орлову затюкали за домашний вид
10:08
Китайские туристы погибли в страшном ДТП в Уссурийске (видео)
09:59
Артистке Салтыковой порвала лицо агрессивная овчарка
09:57
Чиновникам запретили закупать импортное вино
09:44
Российский хоккеист попал в грязный скандал с наркотиками
09:31
"В семье не без урода": близким Жанны Фриске раскрыли правду
09:01
Каменских сделала интимное признание
08:44
Певицу Валерию сняли в постели с другим мужчиной
08:29
Зеленский тянет руки к Крымскому мосту
08:17
В смерти Кобзона найден мистический след
06:10
Лицемерного Диброва посадили в лужу
05:33
Известная модель избила сына Дэвида Бэкхэма
04:26
Курение кальянов вызывает туберкулез
02:08
"Никогда не забуду!": Киркоров благословил чемпиона
00:07
Беременную невесту вышлют из постели Тимати
21:56
Бузова появилась на публике в подарке от Тарасова
21:53
Повесят на дереве: Зеленскому предсказали страшную смерть
21:49
Жену Овечкина поздравили с беременностью
21:49
Гороскоп на июнь
21:18
Киркоров с автоматом довел до инфаркта Дробыша
21:11
"Единая Россия" поможет жертвам автомошенников
21:08
Снявший кольцо Харламов "спалился" перед Асмус
20:43
У 19-летней дочери Маликова проснулся материнский инстинкт
20:38
Бондарчук выбирает имя новорожденной малышке
20:35
В Уфе двое детей отравились бытовым газом
20:07
Пустившим грязные слухи о шизофрении Степанова вынесли предупреждение
19:57
Дочь Боярского раскрыла семейную тайну
19:57
Отправленному в тюрьму Порошенко нанесли новый удар
19:35
Королева одобрила роман 17-летнего сына с красоткой-моделью
19:04
Обрушение крыши на заводе убило двух человек
18:28
Водонаева в ужасе бросилась к врачам
18:24
Гадкий альфонс: Шепелев изобличил звезду российских сериалов
17:50
Фестиваль "Небо: теория и практика": Как это было
17:34
Самые безумные просьбы к пластическому хирургу
17:15
Зеленского отчитали из-за вероломного плевка в друзей
17:03
Матерился и бил: мать раскрыла подробности неудачного брака Полищук
16:57
"Несовместимо с семьей": Бородина сделала громкое заявление
16:25
Беременная невеста Тимати может потерять ребенка
16:14
Раскаявшийся отец Децла публично признал свою вину
16:12
Под Москвой приезжий украл из банкомата почти 100 тысяч
15:40
"Смотреть больно": Савельева показалась после родов
15:34
Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)
15:19
Есть раненые: в Ставрополе на журналистов известной газеты набросились с ножом
15:09
Оскорбившему украинцев Зеленскому поставили ультиматум
15:03
Мария Шукшина выживает из квартиры взрослого сына
14:59
Молодая любовница ждет ребенка от Сергея Астахова
14:47
"Обожаю": Собчак не до сна из-за инвалида и карлика
14:44
Известная актриса возбудила россиян фигурой в купальнике
14:26
Солнечная Suzuki Vitara: удачное обновление
14:16
"Сейчас как врежу!": народная артистка набросилась на любовника Максаковой
14:08
Володин оценил итоги выборов в Европарламент
14:04
Как жара влияет на женский организм
14:01
Напавшего на журналиста чиновника исключают из "Единой России"
14:01
Самая дорогая plus-size модель покоряет народ "горячими" формами
13:43
Растопырившаяся Волочкова попала за решетку (видео)
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 мая 2019 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
Фадеев нашел странности в спецвыпуске шоу "Голос.Дети"
"Полный набор советского алкоголика": Самбурскую смешали с грязью после истерики
Плохие родители: Кейт и Уильям рассекретили любимчика
"Вышла замуж за лысого, некрасивого парня": Пригожин сделал откровенное заявление
Шоу-бизнес

Крид влепил пощечину буйному Киселеву

Егор Крид. Фото: instagram.com/egorkreed
Егор Крид раскрыл детали скандала с олигархом Владимиром Киселевым. По словам рэпера, в отмене выступлений в Абу-Даби – с чего и начался конфликт – не было его вины.
прочитано 251 раз

Организаторы фестиваля в Абу-Даби ввели в заблуждение менеджмент Егора Крида. Рэперу предложили выступить бесплатно на закрытой вечеринке – однако на месте оказалось, что это концерт, на который продано несколько тысяч билетов.

ПО ТЕМЕ

Объявившийся Крид оправдался за огромные долги

Крид внезапно исчез после скандала с Тимати

 Егор Николаевич Крид (Булаткин)

Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

По словам Егора Крида, несмотря на такую "нестыковку", он все же собирался выступать. Сначала музыкант попытался дозвониться до гендиректора лейбла Black Star Пашу, однако тот был в самолете и не отвечал на вызов.

"Пока я звонил Пашу, ко мне подошел человек. Он сказал: "Я работаю на Российскую медиагруппу. Владимир Владимирович Киселев просил передать, что вас снимают с радиостанций и всех телеканалов РМГ, если вы не пойдете выступать". Я стою, не понимаю, что происходит, мой менеджер стоит с открытым ртом", – рассказал Егор Крид в интервью Юрию Дудю на YouTube.

Как сообщил музыкант, следом за своим сотрудником появился и сам владелец компании РМГ Владимир Киселев. "Тут подходит Киселев и начинает громко и матом объяснять мне, что сломает жизнь, карьеру, бла-бла-бла, на три буквы Крида. На что я сказал: "О'кей, я вас понял". Встал, развернулся и ушел", – заявил Крид в шоу "вДудь".

Затем оказалось, что отменено и второе мероприятие, а команде Егора Крида пришлось добираться из Абу-Даби в Дубай, втиснувшись в несколько машин – их лишили транспорта. Позже рэперу переслали пресс-релиз от РМГ, в котором утверждалось, что Крид "кинул" компанию Киселева.

Музыканту позвонили из лейбла Тимати и сообщили, что РМГ требует от него публичных извинений. Егор Крид отказался – поскольку никакой вины за собой не чувствовал. В итоге извиняться пришлось Black Star.

Автор: Андрей Евлампиев28 мая 2019, 19:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем горячая Одинцова покорила Егора Крида

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность тем, кто показал мне этот сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/J93XO1 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
1

Популярные темы форума

Политика

"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

Исаева впервые заявила о святости Началовой
Обколотая Федосеева-Шукшина около года жила затворницей
Тарзан впервые высказался о романе сына с красоткой из "Дома-2"
Шепелев разоблачил подлый обман звезды сериала "Кадетство"

Проишествия

Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Украинского режиссера выгнали с московского театрального конкурса
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Шоу-бизнес

"В семье не без урода": близким Жанны Фриске раскрыли правду

В конфликт вмешалась звезда шоу "Дом-2"
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева вцепилась в волосы женщине

Поклонники неоднозначно отреагировали на действия популярной ведущей
Шоу-бизнес

Каменских сделала интимное признание

Артистка рассказала о конфликтах в семье
Шоу-бизнес

Как спасают ослепшего сына Татьяны Васильевой

О состоянии мужчины рассказала жена

Гороскоп

Гороскоп на июнь
Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак

Фоторепортажи

Не Алентова: Меньшова сняли под ручку с молодой пышногрудой красавицей
Самая дорогая plus-size модель покоряет народ "горячими" формами
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
Ослепительный Киркоров резко помолодел

Спорт

Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru