Крид влепил пощечину буйному Киселеву

Егор Крид раскрыл детали скандала с олигархом Владимиром Киселевым. По словам рэпера, в отмене выступлений в Абу-Даби – с чего и начался конфликт – не было его вины.

Организаторы фестиваля в Абу-Даби ввели в заблуждение менеджмент Егора Крида. Рэперу предложили выступить бесплатно на закрытой вечеринке – однако на месте оказалось, что это концерт, на который продано несколько тысяч билетов.

По словам Егора Крида, несмотря на такую "нестыковку", он все же собирался выступать. Сначала музыкант попытался дозвониться до гендиректора лейбла Black Star Пашу, однако тот был в самолете и не отвечал на вызов.

"Пока я звонил Пашу, ко мне подошел человек. Он сказал: "Я работаю на Российскую медиагруппу. Владимир Владимирович Киселев просил передать, что вас снимают с радиостанций и всех телеканалов РМГ, если вы не пойдете выступать". Я стою, не понимаю, что происходит, мой менеджер стоит с открытым ртом", – рассказал Егор Крид в интервью Юрию Дудю на YouTube.

Как сообщил музыкант, следом за своим сотрудником появился и сам владелец компании РМГ Владимир Киселев. "Тут подходит Киселев и начинает громко и матом объяснять мне, что сломает жизнь, карьеру, бла-бла-бла, на три буквы Крида. На что я сказал: "О'кей, я вас понял". Встал, развернулся и ушел", – заявил Крид в шоу "вДудь".

Затем оказалось, что отменено и второе мероприятие, а команде Егора Крида пришлось добираться из Абу-Даби в Дубай, втиснувшись в несколько машин – их лишили транспорта. Позже рэперу переслали пресс-релиз от РМГ, в котором утверждалось, что Крид "кинул" компанию Киселева.

Музыканту позвонили из лейбла Тимати и сообщили, что РМГ требует от него публичных извинений. Егор Крид отказался – поскольку никакой вины за собой не чувствовал. В итоге извиняться пришлось Black Star.