Объявившийся Крид оправдался за огромные долги
О том, что он якобы задолжал Федеральной налоговой службе более 300 тысяч рублей, сам Егор Крид узнал с удивлением. Он поспешил развеять слухи и оправдаться перед поклонниками. Артист сообщил, что в полном объеме осуществляет все обязательные платежи в пользу государства.
Известие о том, что его могут не выпустить за границу, Егор Крид прочитал за пределами России. "Уважаемая Федеральная налоговая служба, несмотря на то, что вы сами НЕ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) в курсе того, что вы меня ищете… Если что, я в Анталии, но скоро буду в Мск", – с юмором отреагировал на новость о себе рэпер.
Егор Крид поспешил заверить всех в том, что злостным неплательщиком налогов никогда не был. "Уважаемые" СМИ, не переживайте, все обязательные платежи в пользу государства всегда оплачиваются в полном объеме!" – сообщил бывший артист лейбла Black Star.
Поклонники Егора Крида поддержали его и отметили, что никогда в нем не сомневались. "Хорошо, что тебе всегда хватает юмора отвечать на эти глупые слухи", "Люди уже не знают, какую гадость написать, никак им не верится, что все у тебя хорошо. Надеюсь, твоё настроение эти глупые статьи не портят!", "Как приятно видеть тебя счастливым и отдохнувшим!", – написали певцу фолловеры.
Как писали "Дни.ру", о скандальном разрыве Егора Крида с Black Star на днях высказался основатель и владелец лейбла Тимати. Он утверждает, что разошлись певцы мирно.
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