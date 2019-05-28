Мне было некомфортно: Крид высказался о романе с меркантильной Нюшей

Исполнитель поведал о том, почему расстался с певицей Нюшей. Также Егор Крид рассказал, какой, по его мнению, должна быть идеальная жена.

Артист стал гостем YouTube-шоу вДудь. Во время интервью Егор Крид признался, что встречался с вокалисткой Нюшей около трех лет. По словам звезды, в этих отношениях ему было "некомфортно".

"Мы сидели с ней где-то в ресторане, и я помню четко ее фразу, которую она мне сказала: "Слушай, у тебя нет денег, чтобы заплатить за ужин даже?" А у меня тогда не было денег вообще, это были первые годы нахождения на лейбле. Я на все деньги, что копил, покупал ей какой-нибудь подарок. Я помню накопил и купил ей ноутбук. В ноль уходил", – вспомнил Егор.

Артист отметил, что очень подружился с мамой Нюши. С родительницей бывшей он до сих пор иногда обменивается поздравлениями во время праздников. Меж тем остальные члены семьи певицы, по мнению Крида, его недолюбливали из-за финансовой несостоятельности.

Крид рассказал, что испытывал серьезные чувства к Нюше, поэтому расставание с ней было болезненным. Именно этому разрыву посвящена песня артиста "Берегу".

"Она смотрит мне в глаза и говорит: "Я тебя больше не люблю". И тут как будто мне нож вставили в сердце и у меня полилась кровь. Я поехал на студию и записал эту песню", – вспомнил о расставании с меркантильной артисткой Егор Крид.

Исполнитель сообщил, что уже задумывается о создании семьи, по его мнению, это самое важное в жизни. Егор видит себя молодым отцом. Однако он не знает, как с учетом его известности построить здоровые и длительные отношения с девушкой. Его нынешний статус и профессия мешают ему в личной жизни.

"Это то, что заставляет меня приходить домой и **** (обалдевать – прим.ред.) от одиночества. Это то, из-за чего я постоянно парюсь. Я понимаю, что есть будущее и все круто: есть цацки, есть тачки, девочки, есть деньги, концерты, аудитория. Но, когда мы все постареем, никому ненужные уже будем при смерти, никто задницу нам не подотрет и поэтому, как бы цинично это не звучало, близкие люди и семья важнее всего этого", – рассудил Егор Крид.

Артист признался, что сам не знает какую девушку хотел бы видеть рядом с собой, главное, по словам звезды, она должна быть доброй. "Либо это должна быть иностранка, либо девушка, которой от меня ничего не надо, возможно, просто умница из провинции", – отметил Егор Крид.