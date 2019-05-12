Миддлтон подложила свинью родившей Маркл
На прошлой неделе новоиспеченные родители представили миру своего первенца. Мальчик получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Ребенок Меган Маркл и принца Гарри стал седьмым в порядке престолонаследия.
Спустя несколько дней с малышом встретились монарх Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Совместные снимки быстро разлетелись по Сети. На фотографиях можно увидеть, как бывшая актриса держит на руках ребенка, а рядом стоит королева и с улыбкой смотрит на малыша. В кадре можно также заметить и мать бывшей актрисы Дорию Рагланд. Женщина с нежностью наблюдает за новорожденным.
Тогда многие поклонники обратили внимание, что герцог и герцогиня Кембриджские пропустили важную встречу. Многие предположили, что таким образом Кейт Миддлтон показала свое истинное отношение к голливудской актрисе.
Напомним, что конфликт между королевскими особами обострился сразу после рождения малыша. Герцогиня Кембриджская с большим опозданием поздравила родителей с появлением наследника. Пост появился спустя 10 часов после официально выступления принца Гарри перед поклонниками и журналистами.
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