Из-за кого изувеченная Волочкова терпит боль
Совсем недавно Анастасия Волочкова радовала (или раздражала) многочисленных подписчиков своего аккаунта в социальной сети Instagram фотографиями и видео с Мальдив. Балерина демонстрировала непревзойденную растяжку в микроскопических купальниках и великолепную фигуру в коротеньких платьях. А теперь она делится с пользователями Сети снимками и роликами, на которых одета в спортивный костюм, на фоне подмосковной природы.
Оказывается, Анастасия Волочкова занята в новом проекте. Речь идет о постановке "Балерина и клоун", выход которого запланирован на 9 июня в Анапе. Балерина сотрудничает с Николаем Челноковым, к которому ездит почти каждый лень и репетирует по шесть часов. Собственно, он и есть тот самый клоун.
"Сколько интересного и захватывающего тут вокруг в усадьбе Клоуна на наших репетициях (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)! Так много реквизита и предметов для нашего нового проекта! Я в таком восторге!" – поделилась радостью с подписчиками Анастасия Волочкова.
Судя по кадрам, в постановке балерине придется висеть в воздухе в клетке, изгибаться на различных металлических конструкциях и актерствовать. Между репетициями артистка разучивает жонглирование газовыми платочками. В результате некоторых усилий у Анастасии все получилось. "Мне не жаль сил и времени для создания такого проекта! Без увечий небольших, конечно, не обошлось.🙈 Но ничего. Я одержима этой работой!" – призналась Анастасия Волочкова.
Балерина опубликовала фотографии, продемонстрировав травмы. Речь идет о синяках и содранной на различных металлических конструкциях коже. "Но боль ничто по сравнению с ощущением счастья! – объявила довольная Анастасия Волочкова.
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