Волочкова показала трюк в клетке
Знаменитость запечатлена в кружащейся клетке. Сначала Волочкова сидит в поперечном шпагате, затем выполняет этот же элемент стоя.
"Это первая репетиция на подвесе. Я такая счастливая!" – приводит подпись балерины Ura.ru. Звезда отметила, что видео снято на репетиции спектакля "Клоун и балерина", постановщиком которого стал Николай Челноков.
Фирменные шпагаты Анастасии Волочковой давно стали притчей во языцех. Растяжку знаменитости не обсуждает разве что ленивый. А она с удовольствием ее демонстрирует при любой возможности.
Как писали "Дни.ру", недавно Анастасия Волочкова "оторвалась" на дискотеке. Видео танца балерины в мини-платье появилось в Сети. Пользователи отметили, что балерина сильно похудела. Некоторые предположили, что запись была сделана на Мальдивах, где недавно отдыхала скандальная звезда.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала о своем 38-летнем избраннике в вышедших недавно мемуарах. Балерина так и не раскрыла его имя – лишь отметила, что он высокий. Влюбленные любят проводить время в большой гостиной и на кухне.
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