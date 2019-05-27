Плохие родители: Кейт и Уильям рассекретили любимчика

В этом году принцесса Шарлотта в первый раз пойдет в школу. Однако, как выяснилось, герцог и герцогиня Кембриджские выбрали для наследницы менее элитное заведение, чем для ее старшего брата. Многие поклонники королевской семьи предположили, что таким образом родители выделили низкое положение девочки.

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