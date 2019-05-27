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Плохие родители: Кейт и Уильям рассекретили любимчика

Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
В этом году принцесса Шарлотта в первый раз пойдет в школу. Однако, как выяснилось, герцог и герцогиня Кембриджские выбрали для наследницы менее элитное заведение, чем для ее старшего брата. Многие поклонники королевской семьи предположили, что таким образом родители выделили низкое положение девочки. 
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Принц Джордж посещает престижную школу Westacre Montessori School в городе Кинг Линн в графстве Норфолк. Преподаватели заведения обучают детей по технике Монтессори, которая основана на идее свободного воспитания и помогает ребенку стать независимым.

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Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Учащиеся вправе получать любые практические навыки, которые захотят. К такому методу обучения эксперты относятся неоднозначно. Педагогическая теория имеет как преданных сторонников, так и категоричных противников. 

Младшая сестра принца будет ходить в заведение Willcocks Nursery School, где детей обучают хорошим манерам и прививают важные моральные качества. Вполне вероятно, что через несколько лет к принцессе Шарлотте присоединится и ее младший брат – принц Луи.  

К решению герцога и герцогини Кембриджских негативно отнеслись многие жители Соединенного Королевства. Они заявили, что таким образом родители выделяют главного любимчика семьи, и назвали супругов "плохими родителями".

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С ними не согласились близкие друзья пары. По их словам, такие различия в методах обучения связаны с будущей ролью детей. Они напомнили, что принц Джордж является третьим в порядке престолонаследия. Он займет важный пост после своего отца, передает издание Express.co.uk.

Автор: Полина Крылова27 мая 2019, 04:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Настоящая сказка: история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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комментарии

Ответить:

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Гость
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