Плохие родители: Кейт и Уильям рассекретили любимчика
Принц Джордж посещает престижную школу Westacre Montessori School в городе Кинг Линн в графстве Норфолк. Преподаватели заведения обучают детей по технике Монтессори, которая основана на идее свободного воспитания и помогает ребенку стать независимым.
Учащиеся вправе получать любые практические навыки, которые захотят. К такому методу обучения эксперты относятся неоднозначно. Педагогическая теория имеет как преданных сторонников, так и категоричных противников.
Младшая сестра принца будет ходить в заведение Willcocks Nursery School, где детей обучают хорошим манерам и прививают важные моральные качества. Вполне вероятно, что через несколько лет к принцессе Шарлотте присоединится и ее младший брат – принц Луи.
К решению герцога и герцогини Кембриджских негативно отнеслись многие жители Соединенного Королевства. Они заявили, что таким образом родители выделяют главного любимчика семьи, и назвали супругов "плохими родителями".
С ними не согласились близкие друзья пары. По их словам, такие различия в методах обучения связаны с будущей ролью детей. Они напомнили, что принц Джордж является третьим в порядке престолонаследия. Он займет важный пост после своего отца, передает издание Express.co.uk.
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