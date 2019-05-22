Варум расплакалась на плече у Агутина
Анжелика Варум и Леонид Агутин отправились в один из красивейших городов мира – Венецию. Кстати, именно там 20 лет назад пара сыграла свадьбу. Для самого главного дня они выбрали эффектные красно-белые наряды: Анжелика – пышное декольтированное платье, а Леонид – костюм без рубашки.
На своих официальных страницах в Instagram супруги опубликовали несколько фотографий из города. И хоть погода, судя по кадрам, не радовала, Агутин и Варум были счастливы. В Stories популярный исполнитель выложил видео, на котором запечатлел уличный оркестр, который играл настолько пронзительно, что певица не сдержала эмоций. Леонид не показал Анжелику, но было заметно, что жена плакала у него на плече. Позже она улыбнулась в кадре, вытерев слезы.
Анжелика Варум и Леонид Агутин считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако супруги не скрывают, что переживали разные периоды. "Что касается серьезных кризисов, за все годы было эпизода два-три, хотя, как говорил Жванецкий, третий я, пожалуй, не считала бы. Однажды в период масштабных "боевых действий" с вещами уехала к маме. А она разрыдалась и сказала: "Потерпи! Мы с тобой однолюбы. У каждого этапа любви свои подводные камни", – в недавнем интервью сообщила Анжелика Варум.
При этом артистка против сохранения семьи ради семьи. Она не желает лукавить, говоря, будто за 22 года совместной жизни все было безоблачно. "Супружество можно сравнить с американскими горками: опасно, непредсказуемо, но очень приятно", – заключила певица.
Предположительно, видео снято на Мальдивах
Что станет с ценностями певицы
Татьяна Брухунова оказалась роковой женщиной
Певица дала откровенное интервью
Популярные темы форума
Мой мужчина меня бьет
Бессонница. Как быть?
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Не получаю удовлетворения
Увеличила губы,а он меня бросил
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Верите ли вы в привороты?
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Дочь ушла из дома
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Боюсь одиночества
Замуж за иностранца
Очень хочу мальчика
Мой муж гинеколог
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Она ушла к моему другу
Не родись красивой, а родись счастливой
Хочу вернуть старые отношения
Тарасов передарил машину Бузовой
Первый размер груди
Стрижка налысо для женищны
Шоу бизнес
Сосед гей
Волочоква снова пьет
Муж изменят с племянником
Совместимость Телец и Водолей